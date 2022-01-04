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Aydın'da katliam gibi kaza! TOFAŞ otomobil içindekilere mezar oldu

Son dakika haberine göre: Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı. Kazada tıra çarpan TOFAŞ marka otomobil metal yığınına dönerken kaza nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Giriş Tarihi: 04.01.2022 06:17
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Aydın'da katliam gibi kaza! Tofaş otomobil içindekilere mezar oldu
Aydın’da katliam gibi kaza! Tofaş otomobil içindekilere mezar oldu

Kaza, gece yarısı Aydın'ın Sultanhisar İlçesi'ne bağlı Salavatlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

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Aydın'da katliam gibi kaza! Tofaş otomobil içindekilere mezar oldu
Aydın’da katliam gibi kaza! Tofaş otomobil içindekilere mezar oldu

Edinilen bilgiye göre; Sultanhisar istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 09 Y 4627 plakalı Tofaş marka otomobil, Salavatlı Kavşağı yakınlarında dinlenme tesisinden karayoluna çıktığı ileri sürülen 20 ABH 717 plakalı tıra arkadan çarptı.

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Aydın'da katliam gibi kaza! Tofaş otomobil içindekilere mezar oldu
Aydın’da katliam gibi kaza! Tofaş otomobil içindekilere mezar oldu

Çarpmanın etkisi ile taklalar atan otomobil adeta metal yığınına dönerken araç içerisinde bulunan 5 kişiden 2'si olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Aydın'da katliam gibi kaza! Tofaş otomobil içindekilere mezar oldu
Aydın’da katliam gibi kaza! Tofaş otomobil içindekilere mezar oldu

Yaralılara ilk müdahaleyi bu sırada bir yangın ihbarından dönen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yaparken, kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Aydın'da katliam gibi kaza! Tofaş otomobil içindekilere mezar oldu
Aydın’da katliam gibi kaza! Tofaş otomobil içindekilere mezar oldu

Acı haberi alıp olay yerine gelen kazazedelerin yakınları hurdaya dönen aracın başında feryat ederken, bölgeye güvenliğin sağlanması amacıyla takviye ekipler sevk edildi.