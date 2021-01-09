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Haberler Galeri Aydın'da balıkçıların ağına takıldı! 300 kiloluk balığı görünce hayrete düştüler! Hemen denize geri bıraktılar

Aydın'da balıkçıların ağına takıldı! 300 kiloluk balığı görünce hayrete düştüler! Hemen denize geri bıraktılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 300 kilo ağırlığında balık takıldı. Balıkçılar, nesli tehdit altında olan dev balığı yeniden denize bıraktı.

Giriş Tarihi: 09.01.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 08:46
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Aydın'da balıkçıların ağına takıldı! 300 kiloluk balığı görünce hayrete düştüler! Hemen denize geri bıraktılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 300 kilo ağırlığında dev ay balığı takıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aydın'da balıkçıların ağına takıldı! 300 kiloluk balığı görünce hayrete düştüler! Hemen denize geri bıraktılar

Balıkçılar, nesli tehdit altında olan dev balığı yeniden denize bıraktı.

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Aydın'da balıkçıların ağına takıldı! 300 kiloluk balığı görünce hayrete düştüler! Hemen denize geri bıraktılar

Kuşadası açıklarında 'Ali bey' isimli tekne, ağlarını denize bıraktı.

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Aydın'da balıkçıların ağına takıldı! 300 kiloluk balığı görünce hayrete düştüler! Hemen denize geri bıraktılar

Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, güneş veya ay balığı olarak bilinen balığın ağlarına takıldığını gördü.

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Aydın'da balıkçıların ağına takıldı! 300 kiloluk balığı görünce hayrete düştüler! Hemen denize geri bıraktılar

Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki ay balığını iple bağlayarak, ağlardan kurtardı.