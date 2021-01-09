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09 Ocak 2021, Cumartesi
Haberler Galeri Aydın'da balıkçıların ağına takıldı! 300 kiloluk balığı görünce hayrete düştüler! Hemen denize geri bıraktılar
Aydın'da balıkçıların ağına takıldı! 300 kiloluk balığı görünce hayrete düştüler! Hemen denize geri bıraktılar
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 300 kilo ağırlığında balık takıldı. Balıkçılar, nesli tehdit altında olan dev balığı yeniden denize bıraktı.
Giriş Tarihi: 09.01.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 08:46