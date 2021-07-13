Aydın'da araç içinden atılan sigara yangına sebep oldu

"Sadece sigarayı değil doğayı da yakıyorlar"

Son zamanlarda yol kenarlarındaki otluk alanlarda yaşanan yangınların sayısında artış yaşanmaya başladı. Özellikle araç içerisinde yakılan sigaranın yol kenarına atılması sebebiyle çıkan yangınlar son günlerde artmaya başlarken, sigara sadece hastalıklara değil yangınlara da davetiye çıkarıyor.