Aydın'da araç içinden atılan sigara yangına sebep oldu
Son dakika haberleri... Aydın'ın Efeler ilçesinde sigara izmaritinden kaynaklı otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınırken, vatandaşlar da özellikle araç içerisinden atılan sigara izmaritlerinin yangına davetiye çıkardığına dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 13.07.2021 18:48Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 18:50
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Aydın'da araç içinde atılan sigara yangına sebep oldu
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Aydın'da araç içinde atılan sigara yangına sebep oldu
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Aydın'da araç içinde atılan sigara yangına sebep oldu
4
4
Aydın'da araç içinde atılan sigara yangına sebep oldu