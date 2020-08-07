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Ayasofya-i Kebir Camisi'nin isminin yeraldığı levhadaki hattı, Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin isminin mermer levha tasarımını yapan Hattat Mehmet Özçay "Benim sanat hayatımda en önemli eserlerim Kabe-i Muazzama'ya yazdığım yazılardır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ismini yazmak da benim için büyük bir ayrıcalık ve mutluluk kaynağı oldu." dedi.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 11:36
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Ayasofya-i Kebir Camisi'nin isminin yeraldığı levhadaki hattı, Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı

Hattat Mehmet Özçay, Ayasofya'ya gelerek tasarımını yaptığı caminin tabelasında yer alan hattını inceledi.

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Ayasofya-i Kebir Camisi'nin isminin yeraldığı levhadaki hattı, Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı

Eserini inceledikten sonra açıklama yapan Özçay, Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasının Müslümanlar için çok önemli bir hadise olduğunu söyledi.

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Ayasofya-i Kebir Camisi'nin isminin yeraldığı levhadaki hattı, Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı

Özçay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının müminleri çok mutlu ettiğini belirterek, "Biz de camiye dönüştürülmesinden çok mutlu olduk." diye konuştu.

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Ayasofya-i Kebir Camisi'nin isminin yeraldığı levhadaki hattı, Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı

İLK ÇALIŞMALARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi haberini ilk duyduğunda tarihe not düşmek maksadıyla caminin ismini yazmak istediğini anlatan Özçay, şöyle devam etti:

"Bunun için hemen işe koyuldum. Ama bunu herhangi bir şahıs veya mercinin talebi üzerine yapmadım. İlk tecrübemi yapıp, sosyal medyada ve çevremle paylaştım. Çok güzel geri dönüşler aldım. Ardından Ayasofya'nın ismi üzerinde alternatifleri inceledim.

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Ayasofya-i Kebir Camisi'nin isminin yeraldığı levhadaki hattı, Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı

İkinci kompozisyonumu yapıp, onu da sosyal medyada ve dostlarımla paylaştım. O daha çok beğenildi. Bu arada yakın çevremle paylaştığım çalışma Sayın Cumhurbaşkanımıza da ulaşmış ve onun beğenisine nail olmuş. Cumhurbaşkanımız Ayasofya'nın isminin, tapusunda geçtiği şekliyle yazılmasını irade buyurmuşlar.