Ayasofya-i Kebir Camisi'nin isminin yeraldığı levhadaki hattı, Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı

İkinci kompozisyonumu yapıp, onu da sosyal medyada ve dostlarımla paylaştım. O daha çok beğenildi. Bu arada yakın çevremle paylaştığım çalışma Sayın Cumhurbaşkanımıza da ulaşmış ve onun beğenisine nail olmuş. Cumhurbaşkanımız Ayasofya'nın isminin, tapusunda geçtiği şekliyle yazılmasını irade buyurmuşlar.