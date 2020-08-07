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Ayasofya-i Kebir Camisi'nin isminin yeraldığı levhadaki hattı, Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin isminin mermer levha tasarımını yapan Hattat Mehmet Özçay "Benim sanat hayatımda en önemli eserlerim Kabe-i Muazzama'ya yazdığım yazılardır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ismini yazmak da benim için büyük bir ayrıcalık ve mutluluk kaynağı oldu." dedi.
Giriş Tarihi: 07.08.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 11:36
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