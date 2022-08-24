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Haberler Galeri Avrupa'nın "sağlıksız sağlık sistemi"ne maruz kalan gurbetçilerden Suna Yıldızoğlu'na destek: Randevu almak yıllar sürüyor

Avrupa'nın "sağlıksız sağlık sistemi"ne maruz kalan gurbetçilerden Suna Yıldızoğlu'na destek: Randevu almak yıllar sürüyor

Bir süredir yurtdışında yaşayan ve İngiltere'nin sağlık sistemine yönelik eleştirileriyle sosyal medyada gündem olan ünlü sanatçı Suna Yıldızoğlu'nun açıklamalarına destek açıklamaları geldi. İngiltere başta olmak üzere yurtdışında yaşayan Türkler, Batı'daki sağlık sistemine isyan etti. İsmail Can Kürtük, "Sağlık sistemi ciddi anlamda problemli, doktorları yetersiz" derken, Gökçe Pehlivanoğlu, "İki aydır specialist ile (uzman doktor) görüşmeye çalışıyorum. Bakalım ne zamana randevu verecekler" sözleriyle dert yandı. Yurdakul Çelebi adlı vatandaş da, "Hastaneden randevu gelmesi artık yıllar alıyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 10:16
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Avrupa’nın sağlıksız sağlık sistemine maruz kalan gurbetçilerden Suna Yıldızoğlu’na destek: Randevu almak yıllar sürüyor
Ünlü oyuncu Yasemin Allen'ın annesi Suna Yıldızoğlu, Yeşilçam'a damga vuran projelerde yer alan bir isim. Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, bir süredir İngiltere'de yaşamını sürdürüyor. Ancak Yıldızoğlu, bugün yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti ve İngiltere'nin sağlık sistemini eleştirdi.
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Avrupa’nın sağlıksız sağlık sistemine maruz kalan gurbetçilerden Suna Yıldızoğlu’na destek: Randevu almak yıllar sürüyor
Aksi takdirde, doktorların ilgisizliği yüzünden ölebilecekleri vurgusunu da yaptı.Yıldızoğlu, "İngiltere'de hastalanmayın sakın, sağlık sistemi bitmiş" dedi.
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Avrupa’nın sağlıksız sağlık sistemine maruz kalan gurbetçilerden Suna Yıldızoğlu’na destek: Randevu almak yıllar sürüyor

İşte Suna Yıldızoğlu'nun çarpıcı ifadeleri...

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Avrupa’nın sağlıksız sağlık sistemine maruz kalan gurbetçilerden Suna Yıldızoğlu’na destek: Randevu almak yıllar sürüyor
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Avrupa’nın sağlıksız sağlık sistemine maruz kalan gurbetçilerden Suna Yıldızoğlu’na destek: Randevu almak yıllar sürüyor