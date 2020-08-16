AVM, restoran, kafe ve taksilerde yeni dönem! Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nın önceki gün yayınladığı genelge ile şimdilik pilot il Kırıkkale'de zorunlu hale getirilen "Güvenli Alan" kullanımı, kısa sürede tüm Türkiye'de yeni normaldeki sosyal hayatın bir parçası haline gelecek. Uygulama sayesinde akıllı telefona sadece bir karekod okutarak gidilen mekanda riskli biri var mı yok mu saniyeler içinde görülebiliyor. Giriş Tarihi: 16.08.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 13:35
Koronavirüs salgınının başlamasıyla beraber hayatımıza giren Sağlık Bakanlığı'nın dijital uygulaması "Hayat Eve Sığar" (HES), bundan böyle yeni bir özelliği ile sosyal hayatta pandemiyle mücadelenin omurgası haline gelecek.
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Vatandaşlar HES'i şimdiye dek daha çok yaşadıkları bölgede ya da gitmek istedikleri lokasyondaki risk durumunu ve hastalık yoğunluğunu harita üzerinden görebilmek, Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosunu incelemek, seyahatlerde kullanılan HES Kodu'nu alabilmek için kullanıyordu.
Yeni getirilen "Güvenli Alan" özelliği sayesinde HES, yeni normale adapte olmaya çalışan vatandaşların riskli kişilerle temas edip etmediğinin gözlemlenmesi, bulunduğu mekanların takibi ve güvenliği açısından günlük hayatın bir parçası haline gelecek. HES ile tüm sosyal alanlar için koronavirüs riskini en aza indirmek amaçlanıyor.
AVM, işyerleri, toplu taşıma, marketler, siteler, hatta apartmanlarda bile kullanılabilen bu özellikte önemli olan Hayat Eve Sığar uygulaması içindeki "Kare Kod" alanından karekodu oluşturup çıktısını almak.
GÜVENLİ ALAN NASIL KULLANILIYOR? Basılan bu karekod, ilgili giriş noktalarına asılarak ziyaretçilerin akıllı telefonlarına yükledikleri HES uygulaması üzerinden bunu okutması ile çalışıyor. Hem ilgili mekanın sahibi hem de kodu okutan vatandaşlar, mekana giren kişi sayısı ile riskli kişi sayısını anında görebiliyor.