AVM, restoran, kafe ve taksilerde yeni dönem!

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nın önceki gün yayınladığı genelge ile şimdilik pilot il Kırıkkale'de zorunlu hale getirilen "Güvenli Alan" kullanımı, kısa sürede tüm Türkiye'de yeni normaldeki sosyal hayatın bir parçası haline gelecek. Uygulama sayesinde akıllı telefona sadece bir karekod okutarak gidilen mekanda riskli biri var mı yok mu saniyeler içinde görülebiliyor.

Giriş Tarihi: 16.08.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 13:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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