AVM önündeki infazın perde arkası: İş adamı Aras Yılmaz cinayetinde 1 milyon liralık kanlı pazarlık

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Aras Yılmaz cinayetinde soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, olayın arkasındaki korkunç planı ve 1 milyon liralık infaz pazarlığını gözler önüne serdi.

İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinin önünde iş adamı Aras Yılmaz'ın aracının önü kesilerek öldürülmesine yönelik soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, husumetli olduğu iş adamını öldürtmek isteyen şüphelinin tetikçiyi 1 milyon liralık kanlı bir pazarlıkla ikna ettiği ortaya çıktı.

1 MİLYON LİRALIK KANLI PAZARLIK

İddianameye göre şüpheli Emre Battal, aralarında husumet bulunan Aras Yılmaz'ı ortadan kaldırmak için Mert Akçay ile anlaştı. Battal'ın Akçay'ı bu cinayeti işlemesi karşılığında 1 milyon liralık kanlı bir pazarlıkla ikna ettiği belirtildi.

MOTOSİKLET VE SİLAH AZMETTİRİCİDEN

Cinayet planı adım adım uygulandı. Azmettiren Emre Battal'ın saldırıda kullanılacak olan motosikleti ve silahı Mert Akçay'a temin ettiği, saldırganın ise olay günü maktulün bulunduğu mekanın önünde 2 saat boyunca keşif yaptığı ortaya çıktı.

PUSU KURUP ÖNÜNÜ KESTİ

İşten çıkan Aras Yılmaz'ı aracıyla takibe alan Mert Akçay güzergah üzerinde mesafeyi açarak uygun bir noktada pusuya yattı. Talihsiz iş adamının aracının önünü kesen saldırgan, kurşun yağdırarak Yılmaz'ın ölümüne yol açtı.

KAÇARKEN ARAÇ YAĞMALAMAYA ÇALIŞTI

Cinayetin ardından kayıplara karışmaya çalışan tetikçi Mert Akçay'ın, kaçış güzergahı üzerinde başka vatandaşlara ait bir motosiklet ve otomobili zorla gasp etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı iddianamede yer aldı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Savcılık, tetikçi Mert Akçay hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Ona yardım eden şüpheliler Burak Kuzu, Kerem Uçar ve Öner Önal için ise 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

AZMETTİRİCİ HALA FİRARİ

Olayın kilit ismi olan ve cinayeti 1 milyon lira karşılığında azmettiren Emre Battal hakkında müebbet hapis cezası istenirken, şüphelinin hala yakalanamadığı ve hakkında çıkarılan yakalama kararının sürdüğü belirtildi.

1. Aras Yılmaz cinayeti ne zaman ve nerede işlendi? Cinayet 8 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.

2. Cinayetin nedeni nedir? İddianameye göre olay firari şüpheli Emre Battal ile maktul Aras Yılmaz arasındaki husumetten kaynaklanıyor.

3. Tetikçiye ne kadar ödeme yapıldı? Azmettiren şüphelinin cinayeti işlemesi için tetikçiyle 1 milyon lira karşılığında anlaştığı belirlendi.

4. Şüpheliler hakkında hangi cezalar isteniyor? Tetikçi Mert Akçay için ağırlaştırılmış müebbet, azmettiren Emre Battal için müebbet, yardım eden diğer 3 şüpheli için ise 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

5. Azmettiren şüpheli yakalandı mı? Hayır, olayın azmettircisi olduğu belirtilen Emre Battal henüz yakalanamadı. Emniyet güçlerinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

