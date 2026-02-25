AVM önündeki infazın perde arkası: İş adamı Aras Yılmaz cinayetinde 1 milyon liralık kanlı pazarlık

Savcılık, tetikçi Mert Akçay hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Ona yardım eden şüpheliler Burak Kuzu, Kerem Uçar ve Öner Önal için ise 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Olayın kilit ismi olan ve cinayeti 1 milyon lira karşılığında azmettiren Emre Battal hakkında müebbet hapis cezası istenirken, şüphelinin hala yakalanamadığı ve hakkında çıkarılan yakalama kararının sürdüğü belirtildi.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Aras Yılmaz cinayeti ne zaman ve nerede işlendi? Cinayet 8 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.

2. Cinayetin nedeni nedir? İddianameye göre olay firari şüpheli Emre Battal ile maktul Aras Yılmaz arasındaki husumetten kaynaklanıyor.

3. Tetikçiye ne kadar ödeme yapıldı? Azmettiren şüphelinin cinayeti işlemesi için tetikçiyle 1 milyon lira karşılığında anlaştığı belirlendi.

4. Şüpheliler hakkında hangi cezalar isteniyor? Tetikçi Mert Akçay için ağırlaştırılmış müebbet, azmettiren Emre Battal için müebbet, yardım eden diğer 3 şüpheli için ise 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

5. Azmettiren şüpheli yakalandı mı? Hayır, olayın azmettircisi olduğu belirtilen Emre Battal henüz yakalanamadı. Emniyet güçlerinin yakalama çalışmaları devam ediyor.