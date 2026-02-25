AVM önündeki infazın perde arkası: İş adamı Aras Yılmaz cinayetinde 1 milyon liralık kanlı pazarlık
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Aras Yılmaz cinayetinde soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, olayın arkasındaki korkunç planı ve 1 milyon liralık infaz pazarlığını gözler önüne serdi.
İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinin önünde iş adamı Aras Yılmaz'ın aracının önü kesilerek öldürülmesine yönelik soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, husumetli olduğu iş adamını öldürtmek isteyen şüphelinin tetikçiyi 1 milyon liralık kanlı bir pazarlıkla ikna ettiği ortaya çıktı.
1 MİLYON LİRALIK KANLI PAZARLIK
İddianameye göre şüpheli Emre Battal, aralarında husumet bulunan Aras Yılmaz'ı ortadan kaldırmak için Mert Akçay ile anlaştı. Battal'ın Akçay'ı bu cinayeti işlemesi karşılığında 1 milyon liralık kanlı bir pazarlıkla ikna ettiği belirtildi.
MOTOSİKLET VE SİLAH AZMETTİRİCİDEN
Cinayet planı adım adım uygulandı. Azmettiren Emre Battal'ın saldırıda kullanılacak olan motosikleti ve silahı Mert Akçay'a temin ettiği, saldırganın ise olay günü maktulün bulunduğu mekanın önünde 2 saat boyunca keşif yaptığı ortaya çıktı.
PUSU KURUP ÖNÜNÜ KESTİ
İşten çıkan Aras Yılmaz'ı aracıyla takibe alan Mert Akçay güzergah üzerinde mesafeyi açarak uygun bir noktada pusuya yattı. Talihsiz iş adamının aracının önünü kesen saldırgan, kurşun yağdırarak Yılmaz'ın ölümüne yol açtı.
KAÇARKEN ARAÇ YAĞMALAMAYA ÇALIŞTI
Cinayetin ardından kayıplara karışmaya çalışan tetikçi Mert Akçay'ın, kaçış güzergahı üzerinde başka vatandaşlara ait bir motosiklet ve otomobili zorla gasp etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı iddianamede yer aldı.