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Avına sinsice saldırmak istemişti! Felaketle sonuçlandı...

Avına sinsice saldırmak istemişti! Felaketle sonuçlandı! Vahşi doğadan gelen görüntüler sosyal medyaya çok konuşuldu. Zambia'nın Güney Luangwa Ulusal Park'ında uzun zamandır aç kaldığı tahmin edilen 6 yaşındaki aslan kendinden fazlasıyla büyük olan dişi bufaloyu gözüne kestirdi ve saldırdı. Fakat sonuç aslan için hüsran oldu...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 22:35 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 22:35
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Avına sinsice saldırmak istemişti! Felaketle sonuçlandı...

Çalıların arasında pusuya yatan 6 yaşındaki aslan, yalnız bir dişi bufaloya saldırdı.

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Avına sinsice saldırmak istemişti! Felaketle sonuçlandı...

Bufalo pes etmedi. Aslanla ölüm-kalım savaşı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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Avına sinsice saldırmak istemişti! Felaketle sonuçlandı...

Aslan öfkeyle saldırmaya devam etti ama bufalo cesurca ona karşılık verdi.

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Avına sinsice saldırmak istemişti! Felaketle sonuçlandı...

Bufalonun boynuzlarının hedefi olan aslan bir oraya bir buraya savruldu. Yere düştüğünde bile mücadeleyi bırakıp kaçması gerekirken o bunu yapmadı ve hala saldırmaya devam etti.

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Avına sinsice saldırmak istemişti! Felaketle sonuçlandı...

Ve bu mücadeleyi bufalo kazandı. Ağır yara alan aslan ise şiddetli yaralarından dolayı enfeksiyona kapıldı ve iki gün sonra öldü.