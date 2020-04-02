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Avına sinsice saldırmak istemişti! Felaketle sonuçlandı...
Avına sinsice saldırmak istemişti! Felaketle sonuçlandı! Vahşi doğadan gelen görüntüler sosyal medyaya çok konuşuldu. Zambia'nın Güney Luangwa Ulusal Park'ında uzun zamandır aç kaldığı tahmin edilen 6 yaşındaki aslan kendinden fazlasıyla büyük olan dişi bufaloyu gözüne kestirdi ve saldırdı. Fakat sonuç aslan için hüsran oldu...
Giriş Tarihi: 02.04.2020 22:35 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 22:35
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