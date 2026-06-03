Avcılar'da bıçaklı kavga dehşeti: 1 yaralı

İstanbul Avcılar'da çocuklar arasında başlayan kavga kısa sürede dehşete dönüştü. Cadde ortasında çıkan arbedede bir kişi 4 yerinden bıçaklanırken, saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası kaçan şüpheliler düzenlenen operasyonda yakalandı.

Avcılar'da çocuklar arasında çıkan kavga, büyükler de dahil olunca bıçaklı kavgaya döndü. Dehşet veren olay, 1 Haziran Pazartesi günü Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklar arasında çıkan kavgaya yakınları da dahil oldu.

BÜYÜKÇEKMECE'DE YAKALANDILAR

Yaşanan olay üzerine harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların Büyükçekmece ilçesinde bir adreste saklandıklarını belirledi. 2 Haziran Salı günü tespit edilen adrese yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 1981 doğumlu O.Ş.'nin 4 suç kaydı, 2007 doğumlu E.Ş.'nin 6 suç kaydı, 2009 doğumlu C.Ş. isimli çocuğun ise 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

4 KEZ BIÇAĞI SAPLADI Kısa sürede büyüyen kavgada Y.E.Ş. isimli şahıs 4 kez bacağından bıçaklandı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, cadde üzerinde şahısların kavga ettiği ve bir kişinin de bıçaklandığı anlar yer aldı.