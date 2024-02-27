01 Mart 2024, Cuma
ATV'nin yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri'nden ilk tanıtım! Duygu yüklü bir aşk hikayesi...
atv ekranlarına nefes kesen bir dizi geliyor! O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı "Yaban Çiçekleri" adlı yeni dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni toplayan dizi, duygusal ve etkileyici sahnelerle dolu. İşte Yaban Çiçekleri'nin ilk tanıtımı...
Giriş Tarihi: 27.02.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 15:41
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