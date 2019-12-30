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Atiye dizisiyle büyük merak uyandıran Göbeklitepe’nin sırları neler? Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe neden önemli?

Bilinen insanlık tarihinin tüm gerçeklerini değiştiren ve tarihin sıfır noktası kabul edilen Göbeklitepe, geçen yıl UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasıyla da popüler kültürün odağı haline geldi. Göbeklitepe ile ilgili araştırma ve inceleme kitapları da arka arkaya yayımlanmaya başladı. Tüm dünyada gözler Şanlıurfa'ya çevrilmişken Göbeklitepe'yle ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Göbeklitepe neden önemli? Göbekli tepenin sırları neler? İşte Göbekltepe ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 13:22 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 13:46
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Atiye dizisiyle büyük merak uyandıran Göbeklitepe’nin sırları neler? Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe neden önemli?

Bilinen insanlık tarihinin tüm gerçeklerini değiştirerek ezberleri bozan Göbeklitepe popüler kültürün odağı haline geldi. Özellikle geçtiğimiz günlerde yayınlanmaya başlanan Atiye dizisinin konusunun merkezinde yer alan Göbeklitepe, sosyal medya ve internette en çok konuşulan konu oldu. Tarihin sıfır noktası kabul edilen ve henüz sadece yüzde 5'i kazılabilmişken bile elde edilen bilgilerle tarihin seyrini değiştiren Göbeklitepe, henüz çözülemeyen sırlarıyla odak noktası haline geldi. Peki Göbeklitepe neden önemli? Göbekli tepenin sırları neler? İşte Göbekltepe ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

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Atiye dizisiyle büyük merak uyandıran Göbeklitepe’nin sırları neler? Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe neden önemli?

Göbeklitepe, aşağı yukarı 12 bin yıl öncesine ait bir kalıntılar topluluğu. Elips ya da spiral biçiminde yerleştirilmiş alçak duvarların ortasında T şeklinde dikilitaşlardan oluşuyor. Bu taşların bulunduğu duvarlar boyunca yine T şeklinde, daha küçük taşlarla çevrili yapılar görülüyor. O dönemde yapıyı inşa eden insanlar, bu alanı 1500 yıl kullandıktan sonra üzerini toprakla örterek kapatıyor. Alanın keşfedilmesinden bugüne kadar yapılan incelemelerde bunun nedeni henüz bulanamamışken, orada yaşayan insanlara ne olduğu da aydınlatılmak için beklenen sorular arasında yer alıyor.

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Atiye dizisiyle büyük merak uyandıran Göbeklitepe’nin sırları neler? Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe neden önemli?

Yapılan jeomanyetik araştırmalarda yerin altında 14 tane daha benzer yapının bulunduğunu saptanırken neden Göbeklitepe ve benzeri 14 yapı yaptıkları hala gizemini koruyor.

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Atiye dizisiyle büyük merak uyandıran Göbeklitepe’nin sırları neler? Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe neden önemli?

Göbeklitepe özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, barınma amacıyla yapılmış gibi görünmüyor. Arkeologların, din ve insanlık tarihi uzmanlarının ortak görüşüne göre bu yapılar bir tapınaklar topluluğu. Henüz burada nasıl ritüeller yapıldığıyla ilgili net cevaplara ulaşılmadı. Göbeklitepe kazıları devam ettikçe uzmanların tapınak tezini destekleyici bulgulara rastlanıyor.

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Atiye dizisiyle büyük merak uyandıran Göbeklitepe’nin sırları neler? Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe neden önemli?

GÖBEKLİTEPE NEREDE?

Göbeklitepe, Şanlıurfa'ya 13 kilometre mesafede bulunuyor. İnsanlık tarihinin başlangıç noktalarından biri olan Mezopotamya'nın en kuzey ucunda yer alıyor. Bu anlamda Mezopotamya'nın medeniyetlerin kuruluşuna, gelişimine şahitlik ettiğinin, insanlığın ilk yerleşik hayat örneklerinden biri olduğunun kanıtıdır Göbeklitepe.