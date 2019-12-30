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Atiye dizisiyle büyük merak uyandıran Göbeklitepe’nin sırları neler? Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe neden önemli?
Bilinen insanlık tarihinin tüm gerçeklerini değiştiren ve tarihin sıfır noktası kabul edilen Göbeklitepe, geçen yıl UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasıyla da popüler kültürün odağı haline geldi. Göbeklitepe ile ilgili araştırma ve inceleme kitapları da arka arkaya yayımlanmaya başladı. Tüm dünyada gözler Şanlıurfa'ya çevrilmişken Göbeklitepe'yle ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Göbeklitepe neden önemli? Göbekli tepenin sırları neler? İşte Göbekltepe ile ilgili merak edilen tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 30.12.2019 13:22 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 13:46
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