Atiye dizisiyle büyük merak uyandıran Göbeklitepe’nin sırları neler? Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe neden önemli?

Göbeklitepe, aşağı yukarı 12 bin yıl öncesine ait bir kalıntılar topluluğu. Elips ya da spiral biçiminde yerleştirilmiş alçak duvarların ortasında T şeklinde dikilitaşlardan oluşuyor. Bu taşların bulunduğu duvarlar boyunca yine T şeklinde, daha küçük taşlarla çevrili yapılar görülüyor. O dönemde yapıyı inşa eden insanlar, bu alanı 1500 yıl kullandıktan sonra üzerini toprakla örterek kapatıyor. Alanın keşfedilmesinden bugüne kadar yapılan incelemelerde bunun nedeni henüz bulanamamışken, orada yaşayan insanlara ne olduğu da aydınlatılmak için beklenen sorular arasında yer alıyor.