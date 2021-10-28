28 Ekim 2021, Perşembe
Atatürk Kültür Merkezi yarın açılıyor! Başkan Erdoğan sözünü vermişti! İşte yeni AKM
Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde hizmete açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) son hazırlıklar yapılıyor. 5 bloktan oluşan ve 30 bin metrekare arsa üzerine kurulu, 95 bin metrekare kapalı alana sahip AKM'nin cephesi ve iç mekanlarındaki doğal taş görenlerden tam not alıyor.
Giriş Tarihi: 28.10.2021 07:55 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 08:19
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