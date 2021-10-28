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Atatürk Kültür Merkezi yarın açılıyor! Başkan Erdoğan sözünü vermişti! İşte yeni AKM

Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde hizmete açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) son hazırlıklar yapılıyor. 5 bloktan oluşan ve 30 bin metrekare arsa üzerine kurulu, 95 bin metrekare kapalı alana sahip AKM'nin cephesi ve iç mekanlarındaki doğal taş görenlerden tam not alıyor.

Giriş Tarihi: 28.10.2021 07:55 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 08:19
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Atatürk Kültür Merkezi yarın açılıyor! Başkan Erdoğan sözünü vermişti! İşte yeni AKM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatının yapımında sona gelindi.

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Atatürk Kültür Merkezi yarın açılıyor! Başkan Erdoğan sözünü vermişti! İşte yeni AKM
Açılışa hazırlanan AKM'nin yapımında gelinen son durum görüntülendi.
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Atatürk Kültür Merkezi yarın açılıyor! Başkan Erdoğan sözünü vermişti! İşte yeni AKM
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı. Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı. AKM'nin girişinde yer alan opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı.
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Atatürk Kültür Merkezi yarın açılıyor! Başkan Erdoğan sözünü vermişti! İşte yeni AKM
Binanın cephe tasarımında gün ışığından maksimum verim alınması hedeflenirken, çevreci bir anlayışla yeşil çatı sistemi yapıldı.
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Atatürk Kültür Merkezi yarın açılıyor! Başkan Erdoğan sözünü vermişti! İşte yeni AKM
Yeni AKM'de bulunan büyük salon olarak adlandırılan opera salonu yaklaşık 4 bin 500 metrekare fuaye alanına ve 2040 kapasiteli salona sahip. Salonun sahnesindeki çukur ise 118 kişilik dev bir orkestrayı alabilecek büyüklükte.