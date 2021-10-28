Atatürk Kültür Merkezi yarın açılıyor! Başkan Erdoğan sözünü vermişti! İşte yeni AKM

Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde hizmete açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) son hazırlıklar yapılıyor. 5 bloktan oluşan ve 30 bin metrekare arsa üzerine kurulu, 95 bin metrekare kapalı alana sahip AKM'nin cephesi ve iç mekanlarındaki doğal taş görenlerden tam not alıyor.