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Haberler Galeri Atatürk fotoğrafları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama görselleri! Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

Atatürk fotoğrafları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama görselleri! Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

Atatürk fotoğrafları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim'i kutlamak için sosyal medyada Atatürk fotoğrafları paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden konu hakkında detayları araştırmaya başladı. 29 Ekim'e özel Atatürk'ün bilinmeyen fotoğraflarını ve Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözlerini sayfamızda bir araya getirdik. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama görselleri ile Atatürk fotoğrafları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.10.2021 16:33
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Atatürk fotoğrafları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama görselleri! Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sosyal medya üzerinden birçok paylaşım yapılıyor. Atatürk fotoğrafları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama görselleri ile 29 Ekim'i kutlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte Atatürk fotoğrafları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama görselleri ve Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Atatürk fotoğrafları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama görselleri! Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.

Atatürk: cumhuriyete sahip olunmasını ve çok çalışılarak bilimde ileri bir seviyeye çıkılmasını arzu ve temenni etmiştir.

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Atatürk fotoğrafları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama görselleri! Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.

"Türkiye Cumhuriyeti"ni kuran Türkiye haIkına Türk milleti denir."

Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)

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Atatürk fotoğrafları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama görselleri! Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk'ün S.D. I, S. 372)

Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye'nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.

Türk Milleti'nin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet ilkesidir."(1924)

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Atatürk fotoğrafları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama görselleri! Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir. 1926 (Atatürk'ün S.D. III, S. 80)