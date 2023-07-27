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Haberler Galeri Aşure günü ve Cuma mesajları 2023 | Aşure Günü en güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, dualı selamlaşma sözleri...

Aşure günü ve Cuma mesajları 2023 | Aşure Günü en güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, dualı selamlaşma sözleri...

Aşure Günü'ne özel mesajlar ve kutlama sözleri, birlik ve beraberliğin vurgulandığı anlamlı cümlelerle dolu. Bu özel günün simgesi olan aşure, farklı nimetlerin kaynaşarak ortak bir tada dönüşmesi gibi, İslam alemi için de sevinci ve kederi paylaşmanın önemini hatırlatıyor. Aşure Günü'nde sevdiklerinize en güzel dileklerinizi iletmek için sayfamızda sizin için derlediğimiz mesajları bulabilirsiniz. İşte Aşure Günü selamlaşma mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 23:13 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 23:14
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Aşure günü ve Cuma mesajları 2023 | Aşure Günü selamlaşma mesajları! En güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, dualı sözler... Instagram, Facebook, WhatsApp

Aşure Günü, muharrem ayının bereket ve feyziyle dolu olduğu bir özel gün. İslam alemi için büyük önem taşıyan bu anlamlı gün, aşure tatlısının yapılarak komşularla ve sevdiklerle paylaşıldığı bir dayanışma ve birlik günü olarak kutlanıyor. Aşure Günü'ne özel en güzel mesajları ahaber.com.tr'de bulabilir ve sevdiklerinize göndererek bu özel günü birlikte kutlayabilirsiniz. Bir araya gelmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağınız Aşure Günü'nde selamlaşma mesajları ve kutlama sözleriyle sevdiklerinizi şaşırtın.

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Aşure günü ve Cuma mesajları 2023 | Aşure Günü selamlaşma mesajları! En güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, dualı sözler... Instagram, Facebook, WhatsApp

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2023

* Allah'ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun.

* Aşure hazırlayan elleriniz dert görmesin. Güzel güzel paylaşmanızı dilerim.

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Aşure günü ve Cuma mesajları 2023 | Aşure Günü selamlaşma mesajları! En güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, dualı sözler... Instagram, Facebook, WhatsApp

* Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

* Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Hadis-i Şerif

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Aşure günü ve Cuma mesajları 2023 | Aşure Günü selamlaşma mesajları! En güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, dualı sözler... Instagram, Facebook, WhatsApp

* Her kim Aşure Günü'nde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (et-Tergîb ve'l-Terhib 2/116)

* Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. Hadis-i Şerif

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Aşure günü ve Cuma mesajları 2023 | Aşure Günü selamlaşma mesajları! En güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, dualı sözler... Instagram, Facebook, WhatsApp

* Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

* Allah'ü Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.