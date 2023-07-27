Aşure günü ve Cuma mesajları 2023 | Aşure Günü en güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, dualı selamlaşma sözleri...

Aşure Günü, muharrem ayının bereket ve feyziyle dolu olduğu bir özel gün. İslam alemi için büyük önem taşıyan bu anlamlı gün, aşure tatlısının yapılarak komşularla ve sevdiklerle paylaşıldığı bir dayanışma ve birlik günü olarak kutlanıyor. Aşure Günü'ne özel en güzel mesajları ahaber.com.tr'de bulabilir ve sevdiklerinize göndererek bu özel günü birlikte kutlayabilirsiniz. Bir araya gelmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağınız Aşure Günü'nde selamlaşma mesajları ve kutlama sözleriyle sevdiklerinizi şaşırtın.