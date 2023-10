Asrın felaketinin üzerinden 8 ay geçti: Her gün ölüp ölüp diriliyoruz

"YÜREĞİMİZİN PARÇALANMASI BİR YANA, BİZ HER GÜN ÖLÜP ÖLÜP DİRİLİYORUZ"

Doğma büyüme Antakyalı olan Hasan Zümre, memleketini enkaz bir halde görmenin hüznünü her an yaşadığını ifade ederek, "Memleketimizi bu halde görmek bizi gerçekten çok üzüyor. Şu anda herkes başka bir yerde, dağılmış halde. Antakya'da günlerimiz çok şahane geçiyordu; dostluk ve arkadaşlık vardı.