Asrın felaketinin üzerinden 8 ay geçti: Her gün ölüp ölüp diriliyoruz
Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay ve Kahramanmaraş, 8 ay sonra drone ile görüntülendi. Hatay'da deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar yıkımın etkisini gözler önüne sererken, enkaza dönen memleketlerini tanıyamaz hale gelen vatandaşları duygu dolu günler yaşıyor.
Giriş Tarihi: 06.10.2023
10:27
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaklaşık 25 bin vatandaş hayatını kaybetmiş ve binlerce vatandaş yaralanmıştı. Depremin yıkıcı etkisinin kendi gösterdiği Hatay'da 10 binlerce konut da zarar görmüştü. Enkaz kaldırma çalışmalarının büyük çoğunluğunun tamamlandığı Antakya ilçesi adeta tanınmaz hale geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarih kent meydanında deprem öncesi ve deprem sonrası dron ile çekilen fotoğraflarda adeta depremin yıkıcı etkisini ortaya çıkardı. Memleketlerini tanıyamaz hale gelen depremzede vatandaşlar, tarihi kent meydanını yıkılmış halde gördükleri her an duygu dolu anlar yaşıyor.
"YÜREĞİMİZİN PARÇALANMASI BİR YANA, BİZ HER GÜN ÖLÜP ÖLÜP DİRİLİYORUZ" Doğma büyüme Antakyalı olan Hasan Zümre, memleketini enkaz bir halde görmenin hüznünü her an yaşadığını ifade ederek, "Memleketimizi bu halde görmek bizi gerçekten çok üzüyor. Şu anda herkes başka bir yerde, dağılmış halde. Antakya'da günlerimiz çok şahane geçiyordu; dostluk ve arkadaşlık vardı.
Yüreğimizin parçalanmasını bir yana biz her gün ölüp ölüp diriliyoruz. Bu enkazı görmek kolay değil. Buralarda hep evler vardı. Bizim için buranın havası bile farklı, buradan başka yerde yaşayamadık. Antalya, İstanbul, Denizli, Bursa hangi şehre nereye gidersek gidelim yaşayamıyoruz. Buranın havası hepimizi çekiyor" dedi.
"GİTTİĞİM YERLERİ, YILARCA ESNAFLIK YAPTIĞIM ESKİ ANTAKYA SOKAKLARINI TANIYAMIYORUM" Yıllarca esnaflık yaptığı sokakları tanıyamadığına dikkat çeken Mehmet Ali Zobo, "Gittiğim yerleri, yılarca esnaflık yaptığım eski Antakya sokaklarını tanıyamıyorum. Enkaz kaldırımından sonra gittiğim zaman tanıyamadım. Nerede olduğumu bile algılayamadım" ifadelerini kullandı.