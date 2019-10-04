Aslanla burun buruna! Dünya onu konuşuyor; ölümün kıyısından döndü!

Aslan ile karşı karşıya gelen genç kadın adeta ölümün kıyısından döndü. ABD'nin New York eyaletindeki Bronx Hayvanat Bahçesi'ne giden genç bir kadın aslana yaklaşmak için çitlerden atladı. Aslanın yanına kadar giden kadın adeta burun buruna geldi. Genç kadın ve aslanın karşı karşıya geldikleri anda çekilen fotoğrafı dünya basınına kapak oldu. İşte ölümle burun buruna gelen genç kadının fotoğrafları.