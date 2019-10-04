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Aslanla burun buruna! Dünya onu konuşuyor; ölümün kıyısından döndü!

Aslan ile karşı karşıya gelen genç kadın adeta ölümün kıyısından döndü. ABD'nin New York eyaletindeki Bronx Hayvanat Bahçesi'ne giden genç bir kadın aslana yaklaşmak için çitlerden atladı. Aslanın yanına kadar giden kadın adeta burun buruna geldi. Genç kadın ve aslanın karşı karşıya geldikleri anda çekilen fotoğrafı dünya basınına kapak oldu. İşte ölümle burun buruna gelen genç kadının fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 04.10.2019 17:45 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 17:49
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Aslanla burun buruna! Dünya onu konuşuyor; ölümün kıyısından döndü!

Aslan ile karşı karşıya gelen genç kadın adeta ölümün kıyısından döndü. ABD'nin New York eyaletindeki Bronx Hayvanat Bahçesi'ne giden genç bir kadın aslana yaklaşmak için çitlerden atladı. Aslanın yanına kadar giden kadın adeta burun buruna geldi.

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Aslanla burun buruna! Dünya onu konuşuyor; ölümün kıyısından döndü!

Genç kadın ve aslanın karşı karşıya geldikleri anda çekilen fotoğrafı dünya basınına kapak oldu. İşte ölümle burun buruna gelen genç kadının fotoğrafları.

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Aslanla burun buruna! Dünya onu konuşuyor; ölümün kıyısından döndü!

Sosyal medyada viral olan videoda Amerikalı kadın, New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde çitlerden atlayıp usulca aslanların yanına gidiyor ve sürekli ona merhaba diyip el sallıyor.

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Aslanla burun buruna! Dünya onu konuşuyor; ölümün kıyısından döndü!

Görüntülerde 2 aslanla karşı karşıya duran kadın, bir süre el sallayarak ve dans ederek onun dikkatini çekmeye çalıştı. Aslan ise bir süre kıpırdamadan kadını seyretti.

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Aslanla burun buruna! Dünya onu konuşuyor; ölümün kıyısından döndü!

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan hayvanat bahçesi yetkilisi, olayın 28 Eylül günü gerçekleştiğini ve kendilerine rapor edildiğini bildirdi.