Aslan ve kaplanın dövüşü nefesleri kesti!

Aslan ve kaplan ekosistem besin zincirinin tepesinde bulunan iki avcı ve kendi bulunduğu bölgelerde 'kral' olarak nitelendirilen kediler. Bu iki güç, bir hayvanat bahçesinde karşı karşıya geldi. Video paylaşma siteleri üzerinden yayınlanan görüntülerde aslan ve kaplanın ölümüne dövüşü kameralara yansıdı. İşte vahşi doğanın tepesinde bulunan aslan ve kaplanın ölümüne kapışması...