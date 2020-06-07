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Aslan ve kaplanın dövüşü nefesleri kesti!

Aslan ve kaplan ekosistem besin zincirinin tepesinde bulunan iki avcı ve kendi bulunduğu bölgelerde 'kral' olarak nitelendirilen kediler. Bu iki güç, bir hayvanat bahçesinde karşı karşıya geldi. Video paylaşma siteleri üzerinden yayınlanan görüntülerde aslan ve kaplanın ölümüne dövüşü kameralara yansıdı. İşte vahşi doğanın tepesinde bulunan aslan ve kaplanın ölümüne kapışması...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 21:53
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Aslan ve kaplanın dövüşü nefesleri kesti! GALERİ DEVAM EDİYOR

Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İki avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tık'lanan görüntülerde Aslan ve Kaplan'ın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...

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Aslan ve kaplanın dövüşü nefesleri kesti!
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Aslan ve kaplanın dövüşü nefesleri kesti!
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Aslan ve kaplanın dövüşü nefesleri kesti!
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Aslan ve kaplanın dövüşü nefesleri kesti!