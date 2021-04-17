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Aslan sırtlan sürüsünün saldırısına uğradı! Sonunda bakın ne oldu

Ormanların kralı olarak gösterilen aslanların becerikli avcılar olmasının imkanlarından faydalanmak isteyen sırtlanlar, kalabalık topluluklar halinde aslan bölgesine girerek paylarına düşen leşler için kıyasıya mücadele veriyor. Vahşi doğada tek başına kalan erkek aslan, yirmiden fazla sırtlan tarafından köşeye sıkıştırıldı. Acımasız sırtlanlara yem olmak üzere olan aslanın sonu bakın ne oldu. İşte görenleri hayretlere düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 17.04.2021 06:10
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Aslan sırtlan sürüsünün saldırısına uğradı! Sonunda bakın ne oldu

Dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olan aslanlar ne kadar güçlü olsalar da yardıma ihtiyaç duyarlar.

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Aslan sırtlan sürüsünün saldırısına uğradı! Sonunda bakın ne oldu

'Hanedanlar' isimli belgeselde etrafı sırtlanlarla çevrilmiş yalnız bir aslanın mücadelesi yayınlandı.

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Aslan sırtlan sürüsünün saldırısına uğradı! Sonunda bakın ne oldu

Sırtlanlardan bir türlü kaçamayan aslanın imdadına dostu yetişti.

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Aslan sırtlan sürüsünün saldırısına uğradı! Sonunda bakın ne oldu

Belgeselde Red isimli erkek aslanın etrafını bir anda 20 sırtlan sarıyor.

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Aslan sırtlan sürüsünün saldırısına uğradı! Sonunda bakın ne oldu

Aslan ise her ne kadar sırtlandan güçlü olsa da bu kadar büyük bir grup karşısında kendini koruyamıyor.