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Aslan mı kaplan mı? Büyük kapışma...

Aslan ve kaplanın ölümüne kapışması nefesleri kesti. Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Video paylaşma siteleri üzerinden yayılan görüntülerde aslan ve kaplanın birbirine üstünlük için girdikleri mücadele anbean kameralara kaydedildi. İşte vahşi yaşamın acımasın yüzünü gözler önüne seren o anlar...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 01:49 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 01:50
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Aslan mı kaplan mı? Büyük kapışma...

Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İki avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı.

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Aslan mı kaplan mı? Büyük kapışma...

Milyonlarca kez tık'lanan görüntülerde Aslan ve Kaplan'ın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...

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Aslan mı kaplan mı? Büyük kapışma...
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Aslan mı kaplan mı? Büyük kapışma...
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Aslan mı kaplan mı? Büyük kapışma...