Aslan mı kaplan mı? Büyük kapışma...

Aslan ve kaplanın ölümüne kapışması nefesleri kesti. Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Video paylaşma siteleri üzerinden yayılan görüntülerde aslan ve kaplanın birbirine üstünlük için girdikleri mücadele anbean kameralara kaydedildi. İşte vahşi yaşamın acımasın yüzünü gözler önüne seren o anlar...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 01:49 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 01:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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