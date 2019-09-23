Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askere giderken ne alınır?

Askerlik için gerekli malzemeler listesi askere gidecek gençler tarafından araştırılıyor. 99/4 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı. Askere nereye gideceğini öğrenen vatandaşlar da askere giderken ne alınır sorusuna yanıt aramaya başladı. Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askerlikte erlerin işine yarayacak birçok önemli malzeme bulunuyor. Bu malzemeleri yanınızda bulundurmanız, askerliği daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır. Askere giderken alınması gerekenleri sizler için derledik. İşte, askerlik için gerekli malzemeler listesi!