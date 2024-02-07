"Aşk dolandırıcısı" kadınları ağına işte böyle düşürdü! "Aşkımdan ölüyorum" diyerek rol yaptı, lüks hediyeleri kaptı!

Chester Crown Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, McNamara'nın daha sonra sahte bir kriz numarası yaparak kadınları kendisine büyük miktarlarda para göndermeye yönlendirdiği öne sürüldü.

Ciaran Griffin, Christian McNamara ve Myles McNamara gibi isimlerle de bilinen McNamara'nın, kadınlarla internet üzerinden ve seçkin otel ve kulüplerde olmak üzere çeşitli yöntemlerle tanıştığı öğrenildi.