07 Şubat 2024, Çarşamba
"Aşk dolandırıcısı" kadınları ağına işte böyle düşürdü! "Aşkımdan ölüyorum" diyerek rol yaptı, lüks hediyeleri kaptı!
İngiltere'nin dört bir yanından zengin kadını kandırarak büyük miktarda parayı cebine indiren "aşk dolandırıcısı" Cieran McNamara, 300 bin sterlinden fazla parayla lüks bir yaşam sürdü. Hakkında tutuklama kararı verilen, McNamara'nın dolandırıcılık hikayesi ise duyanları şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 07.02.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 13:04
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