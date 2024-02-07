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"Aşk dolandırıcısı" kadınları ağına işte böyle düşürdü! "Aşkımdan ölüyorum" diyerek rol yaptı, lüks hediyeleri kaptı!

İngiltere'nin dört bir yanından zengin kadını kandırarak büyük miktarda parayı cebine indiren "aşk dolandırıcısı" Cieran McNamara, 300 bin sterlinden fazla parayla lüks bir yaşam sürdü. Hakkında tutuklama kararı verilen, McNamara'nın dolandırıcılık hikayesi ise duyanları şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 07.02.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 13:04
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Aşk dolandırıcısı kadınları ağına işte böyle düşürdü! Aşkımdan ölüyorum diyerek rol yaptı, lüks hediyeleri kaptı!

İngiltere'de yaşayan "aşk dolandırıcısı", arkadaşlık sitelerinde gözüne kestirdiği 4 zengin kadını kandırdı. 300 bin sterlinden fazla para topladıktan lüks yaşam süren adam, sonunda tutuklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşk dolandırıcısı kadınları ağına işte böyle düşürdü! Aşkımdan ölüyorum diyerek rol yaptı, lüks hediyeleri kaptı!

Polis, başarılı bir iş adamı kılığına giren Cieran McNamara'nın İngiltere'nin dört bir yanından dört zengin kadını kandırarak, kadınları sevgi dolu bir ilişki içinde olduklarına inandırdığını söyledi.

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Aşk dolandırıcısı kadınları ağına işte böyle düşürdü! Aşkımdan ölüyorum diyerek rol yaptı, lüks hediyeleri kaptı!

Chester Crown Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, McNamara'nın daha sonra sahte bir kriz numarası yaparak kadınları kendisine büyük miktarlarda para göndermeye yönlendirdiği öne sürüldü.

Ciaran Griffin, Christian McNamara ve Myles McNamara gibi isimlerle de bilinen McNamara'nın, kadınlarla internet üzerinden ve seçkin otel ve kulüplerde olmak üzere çeşitli yöntemlerle tanıştığı öğrenildi.

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Aşk dolandırıcısı kadınları ağına işte böyle düşürdü! Aşkımdan ölüyorum diyerek rol yaptı, lüks hediyeleri kaptı!

"BAVULLA YAŞIYORDU"

Bir tanık, "McNamara seri bir dolandırıcı ve gerçekle hayal arasındaki farkı ayırt edemediğine inanıyorum. Kurbanlarını ülkenin dört bir yanında mülkleri olan bir milyoner olduğuna ikna etti ama gerçekte işsizdi ve bir bavulla yaşıyordu" dedi.

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Aşk dolandırıcısı kadınları ağına işte böyle düşürdü! Aşkımdan ölüyorum diyerek rol yaptı, lüks hediyeleri kaptı!

McNamara'nın kadınlara Londra ve Cheshire'daki malikanelerde çekilmiş fotoğraflarını göstererek yüksek değerli bir emlak portföyü olduğuna inandırdığı söylendi.

Polis, ayrıca dünyanın dört bir yanına birinci sınıf seyahat ederken çekilmiş görüntülerini paylaştığını ve kadınları hediyelere boğduğunu, hafta sonları tatil yaptırdığını ve pahalı yemeklere götürdüğünü söyledi.

Daha sonra, kurbanların haberi olmadan, yaşam tarzını finanse etmek için başka kadınlardan dolandırdığı paraları kullandığı ortaya çıktı.