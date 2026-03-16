Asırlık hafıza yeniden ayakta! Kahramanmaraş Ulu Cami Kadir Gecesi’nde açıldı

Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 14:00 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören tarihî Ulu Cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kadir Gecesi'nde yeniden ibadete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, asırlık hafızanın aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş'ın tarihî ve kültürel hafızasında özel bir yere sahip olan Ulu Cami, depremlerin ardından yürütülen titiz restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla yeniden cemaatiyle buluştu. Kadir Gecesi'nde ibadete açılan camiye ilişkin gelişmeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Ersoy paylaşımında, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Kahramanmaraş Ulu Cami'nin bu mübarek gecede yeniden ibadete açıldığını belirtti.

Bakan Ersoy'un paylaşımı şöyle: "Asırlık hafızayı yeniden ayağa kaldırdık! 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Kahramanmaraş Ulu Cami'yi bu mübarek Kadir Gecesi'nde yeniden ibadete açtık. Dulkadiroğlu döneminin simge eserlerinden biri olan Ulu Cami'de; beden duvarlarından minaresine, mihrap kısmından hünkâr mahfilindeki çeşmeye kadar kapsamlı bir ihya süreci yürüttük. Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda ve aslına uygun şekilde ayağa kaldırdığımız bu kıymetli eseri yeniden ibadete açıyor olmanın huzurunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun."

DEPREMDE AĞIR HASAR GÖRMÜŞTÜ Dulkadiroğlu Beyi Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yıllarında inşa edilen, 1500'lü yıllarda ise Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından genişletilen Ulu Cami, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar aldı. Tarihî yapıyı yeniden ayağa kaldırmak için yaklaşık 1,5 yıl süren kapsamlı bir restorasyon süreci yürütüldü.