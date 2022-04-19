Artvin'de 6 ev küle döndü! 1 ölü, 1 kayıp
Artvin'in Şavşat ilçesi Taşköprü köyüne bağlı Cami Mahallesi'nde, 6 ev ve 3 samanlığın yandığı yangında hayatını kaybeden Mehmet Mustafa Kaya'nın kayıp olan eşi Esmer Kaya'yı arama faaliyetleri devam ediyor. Ekipler küle dönen evin enkazında kadına ait bulgulara ulaşmak için çalışma yürütüyor.
Giriş Tarihi: 19.04.2022
15:19 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
15:58
Artvin'in Şavşat ilçesinde, 6 ev ve 3 samanlığın hasar gördüğü yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 1 kişi de aranıyor. Bu esnada AFAD ekipleri mahallede hasar tespit çalışması başlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Taşköprü köyüne bağlı Cami Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir adreste çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer ev ve samanlıklara sıçradı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre, 6 ev ile 3 samanlık hasar gördü, 2 büyükbaş hayvan da öldü. Yanan evlerin birinde Mehmet Kaya'nın (77) cansız bedenine ulaşıldı, eşi Esmer Kaya'yı (75) arama çalışmaları ise sürüyor.
VALİ DORUK İNCELEMELERDE BULUNDU
Artvin Valisi Yılmaz Doruk da mahallede incelemelerde bulundu. Sabahın erken saatlerinde çıkan yangına AFAD koordinesindeki ekiplerin acilen müdahalede bulunduğu belirten Vali Doruk,
"Yaşanan bu üzücü olayda yapılan ilk tespitlere göre ne yazık ki 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 1 vatandaşımızın da kayıp olduğu anlaşılmıştır. Kayıp vatandaşımızın bulunması için yürütülen çalışmalar titizlikle devam ediyor. Yangında vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Ayrıca yine yapılan ilk tespitlere göre olayda 6 konut ve 3 samanlık hasar görmüştür. Devlet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.