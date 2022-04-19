Artvin’de 6 ev küle döndü! 1 ölü, 1 kayıp

VALİ DORUK İNCELEMELERDE BULUNDU

Artvin Valisi Yılmaz Doruk da mahallede incelemelerde bulundu. Sabahın erken saatlerinde çıkan yangına AFAD koordinesindeki ekiplerin acilen müdahalede bulunduğu belirten Vali Doruk, "Yaşanan bu üzücü olayda yapılan ilk tespitlere göre ne yazık ki 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 1 vatandaşımızın da kayıp olduğu anlaşılmıştır. Kayıp vatandaşımızın bulunması için yürütülen çalışmalar titizlikle devam ediyor. Yangında vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Ayrıca yine yapılan ilk tespitlere göre olayda 6 konut ve 3 samanlık hasar görmüştür. Devlet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.