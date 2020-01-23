Art arda depremler sonrası deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir....

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, İstanbul, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi. 5,4 büyüklüğünde gerçekleşen korkutan deprem akıllara "Deprem Kahini" Frank Hoogerbeets'in deprem tahminlerini getirdi. Daha önce Türkiye'deki depremi tahmin eden Frank Hoogerbeets bu kez direkt Türkiye'yi işaret etti ve tarih verdi. İşte korkutan deprem kahini...