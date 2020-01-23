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Art arda depremler sonrası deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir....

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, İstanbul, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi. 5,4 büyüklüğünde gerçekleşen korkutan deprem akıllara "Deprem Kahini" Frank Hoogerbeets'in deprem tahminlerini getirdi. Daha önce Türkiye'deki depremi tahmin eden Frank Hoogerbeets bu kez direkt Türkiye'yi işaret etti ve tarih verdi. İşte korkutan deprem kahini...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 01:26 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 01:32
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Art arda depremler sonrası deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir....

Manisa'da akşam saatlerinde meydana gelen korkutan deprem akıllara "Deprem Kahini" Frank Hoogerbeets'in deprem tahminlerini getirdi.

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Art arda depremler sonrası deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir....

Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets şubat ayı sonu ve mart ayı başında büyük depremin daha meydana geleceğini söylemişti.

TÜRKİYE TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıkladı.

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Art arda depremler sonrası deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir....

İLK KEHANET

Hoogerbeets'in ilk tahmini doğru çıkmış ve Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Art arda depremler sonrası deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir....

İKİNCİ KEHANET

Frank Hoogerbeets ikinci tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yapmıştı. Frank Hoogerbeets, iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartların birebir benzerlik gösterdiğine dikkat çekmişti. Hollandalı deprem araştırmacısının tahmini yine tutmuş ve 1 Mart Cuma günü Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Art arda depremler sonrası deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir....

ÜÇÜNCÜ KEHANET

Bu tahminlerin ardından Frank Hoogerbeets, 7 ve 9 Mart arasında 6 ila 7 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem beklediğini duyurmuştu. 10 Mart günü Fiji'de Tonga ve Fiji'yi etkileyen 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.