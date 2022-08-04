Arnavutköy’de İETT otobüsü 2 araca çarptı! Hamile kadın yaralandı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinden sonra İETT otobüslerinin bakımsızlığı nedeniyle onlarca trafik kazası meydana geldi ve bir o kadar da otobüs yangında küle döndü. O kazalara bir yenisi daha eklendi. Bu seferki adresi ise İstanbul Arnavutköy... Trafik ışıklarında İETT otobüsü, panelvan araç ve otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan hamile kadın yaralandı.