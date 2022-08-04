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Arnavutköy’de İETT otobüsü 2 araca çarptı! Hamile kadın yaralandı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinden sonra İETT otobüslerinin bakımsızlığı nedeniyle onlarca trafik kazası meydana geldi ve bir o kadar da otobüs yangında küle döndü. O kazalara bir yenisi daha eklendi. Bu seferki adresi ise İstanbul Arnavutköy... Trafik ışıklarında İETT otobüsü, panelvan araç ve otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan hamile kadın yaralandı.

Giriş Tarihi: 04.08.2022 22:23 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 22:27
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Arnavutköy’de İETT otobüsü 2 araca çarptı! Hamile kadın yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi.

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Arnavutköy’de İETT otobüsü 2 araca çarptı! Hamile kadın yaralandı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 TP 7994 plakalı İETT otobüsü durmayarak seyir halindeki 34 EYL 090 plakalı otomobil ve 34 EOJ 081 plakalı panelvan araca çarptı.

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Arnavutköy’de İETT otobüsü 2 araca çarptı! Hamile kadın yaralandı

Kazada yolcu koltuğunda oturan hamile kadın otomobil içerisinde sıkıştı.

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Arnavutköy’de İETT otobüsü 2 araca çarptı! Hamile kadın yaralandı

İhbar üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi.

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Arnavutköy’de İETT otobüsü 2 araca çarptı! Hamile kadın yaralandı

Sıkışan hamile kadın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı.