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Arı kovanından bal çalmak isteyince...

Son yıllarda internet fenomenliği adeta bir mesleğe dönüştü. Instagram, Youtube derken hayatımızda bir sürü farklı platformda bir sürü internet ünlüsü çıkmaya başladı. Kimileri yaptıkları işler kimileri de becerileriyle kitlesini oluşturmaya başladı. Youtube'da Primitive Wildlife isimli kanalı olan iki çocuk, devasa boyuttaki arı kovanındaki bal alma görüntülerini kanallarına yükledi. O anlar milyonlarca kez izlendi.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 07:08 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 07:10
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Arı kovanından bal çalmak isteyince...

Primitive Wildlife isimli YouTube hesabı olan iki çocuk, devasa boyuttaki arı kovanından bal çaldı.

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Arı kovanından bal çalmak isteyince...

O anları da sosyal medyadan paylaştılar!

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Arı kovanından bal çalmak isteyince...

Korkusuz çocukların arı kovanından bal alırken kaydedilen görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi.

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Arı kovanından bal çalmak isteyince...

YouTube'da Primitive Wildlife isimli kanalı olan iki çocuk doğadaki malzemeleri kullanarak yemek yapıp yiyor.

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Arı kovanından bal çalmak isteyince...

Minikler bu kez devasa boyuttaki arı kovanından bal almak için kolları sıvadı.