Arı kovanından bal çalmak isteyince...

Son yıllarda internet fenomenliği adeta bir mesleğe dönüştü. Instagram, Youtube derken hayatımızda bir sürü farklı platformda bir sürü internet ünlüsü çıkmaya başladı. Kimileri yaptıkları işler kimileri de becerileriyle kitlesini oluşturmaya başladı. Youtube'da Primitive Wildlife isimli kanalı olan iki çocuk, devasa boyuttaki arı kovanındaki bal alma görüntülerini kanallarına yükledi. O anlar milyonlarca kez izlendi.