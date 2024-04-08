08 Nisan 2024, Pazartesi
Arefe Günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve fazileti | Arefe Gecesi 1000 İhlas-ı şerif ne zaman okunur? Arapça-Türkçe okunuşu
Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 10 Nisan Çarşamba'ya denk geliyor. Arefe Günüyle birlikte başlayacak olan ibadet sürecini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanlar, yapmaları gereken görevleri araştırmaya başladılar. Bu görevlerden biri de İhlas Suresi okumak. Peki Arefe Gecesi 1000 ihlas ne zaman okunur? Arefe Günü 1000 ihlas ne zaman okunur?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 14:00
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