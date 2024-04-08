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Haberler Galeri Arefe Günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve fazileti | Arefe Gecesi 1000 İhlas-ı şerif ne zaman okunur? Arapça-Türkçe okunuşu

Arefe Günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve fazileti | Arefe Gecesi 1000 İhlas-ı şerif ne zaman okunur? Arapça-Türkçe okunuşu

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 10 Nisan Çarşamba'ya denk geliyor. Arefe Günüyle birlikte başlayacak olan ibadet sürecini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanlar, yapmaları gereken görevleri araştırmaya başladılar. Bu görevlerden biri de İhlas Suresi okumak. Peki Arefe Gecesi 1000 ihlas ne zaman okunur? Arefe Günü 1000 ihlas ne zaman okunur?

Giriş Tarihi: 08.04.2024 14:00
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Arefe Günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve fazileti | Arefe Gecesi 1000 ihlas suresi ne zaman okunur? Arapça-Türkçe okunuşu

Arefe günü, ibadet etmenin son derece kıymetli olduğu bir gündür. Peygamber Efendimiz'in "Arafe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur" şeklindeki hadisi, bu günün önemini vurgular niteliktedir. Arefe gününde 1000 İhlas okumak da yapılan ibadetler arasında yer alır.

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Arefe Günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve fazileti | Arefe Gecesi 1000 ihlas suresi ne zaman okunur? Arapça-Türkçe okunuşu

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın Arefe Günü, 9 Nisan Salı tarihinde idrak edilecek.

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Arefe Günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve fazileti | Arefe Gecesi 1000 ihlas suresi ne zaman okunur? Arapça-Türkçe okunuşu

AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek bir sevaba vesile olacağına dair sahih hadis vardır. Bu hadis şöyledir:

Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre:

"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)

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Arefe Günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve fazileti | Arefe Gecesi 1000 ihlas suresi ne zaman okunur? Arapça-Türkçe okunuşu

AREFE GÜNÜ YAPILMASI TAVSİYE EDİLENLER

📍 Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

📍 Arefe günü oruç tutulmalıdır.

📍 Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

📍 Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

📍 Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

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Arefe Günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve fazileti | Arefe Gecesi 1000 ihlas suresi ne zaman okunur? Arapça-Türkçe okunuşu

Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti

🔸 Enes bin Mâlik -radıyallahu anh-'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Her birinizin, her gece bir «Kul hüvallâhu ehad» okumasına engel olan şey nedir? Çünkü o, bütün Kur'ân'a muâdildir (denktir)." (Tirmizî, Sevâbu'l-Kur'ân, 11)

🔸 Abdullah ibni Ömer -radıyallâu anh-'tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir:

"-Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'i ir ay boyunca takip ettim. Sabah namazının sünnetinde Kâfirûn ve İhlâs sûrelerini okuyordu." (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 14; Tirmizî, Salât, 308; Ebû Dâvud, Salât-ı Tatavvu, 2)

Câbir -radıyallâu anh-'tan rivayet edildiğine göre, "Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Kâfirûn ve İhlâs Sûresi'ni iki rekât tavaf namazında okurdu." (Müslim, Hacc, 19)