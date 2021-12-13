13 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ardahan eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu

Ardahan eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu

Kar yağışının ardından şiddetli soğukların hüküm sürdüğü Ardahan'da hayat durdu. En düşük sıcaklığı sıfırın altında 26,1 derece olarak kaydedildiği kentte kapı kilitleri bile dondu.

Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 11:09
  • 1
  • 41
Ardaha eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu
Ardaha eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu

Ardahan'da etkili olan dondurucu hava, hayatı olumsuz etkilerken, dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 26,1 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 41
Ardaha eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu
Ardaha eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu

Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü.

  • 3
  • 41
Ardaha eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu
Ardaha eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu

Nehir, baraj, göl, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlarda ise kırağı oluştu.

  • 4
  • 41
Ardaha eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu
Ardaha eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu

Kuru ayazın yaşandığı kentte kapıların kilitleri de buz tuttu.

  • 5
  • 41
Ardaha eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu
Ardaha eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu

Aytekin Avşar, soğuk esaretin resmen başladığını söyleyerek, "Aşırı bir soğuk var. Geceleri eksi 30-35 dereceyi buluyor. Sabahları araçlarımızı çalıştıramıyoruz. Şartlar çok zor, Allah herkese kolaylık versin" dedi.