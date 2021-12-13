13 Aralık 2021, Pazartesi
Ardahan eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu
Kar yağışının ardından şiddetli soğukların hüküm sürdüğü Ardahan'da hayat durdu. En düşük sıcaklığı sıfırın altında 26,1 derece olarak kaydedildiği kentte kapı kilitleri bile dondu.
Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 11:09
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Ardaha eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu
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Ardaha eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu
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Ardaha eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu
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- 41
Ardaha eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu
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Ardaha eksi 26,1 dereceyi gördü! Kapı kilitleri bile dondu