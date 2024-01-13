13 Ocak 2024, Cumartesi
Araç sahipleri dikkat! Panelde o işaret varsa hemen servise koşun
Arabası olanları ilgilendiren bir uyarı geldi. Otomobillerde arıza ve bilgilendirme amacıyla kullanılan ikaz lambaları kimi zaman erken verdiği uyarı ile sahibini on binlerce liralık zarardan koruyor. Peki gösterge panelindeki ışıklar neye yarıyor? Otomobillerde o işaret yandığı zaman hemen servisin yolunu tutun...
Giriş Tarihi: 13.01.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 09:21
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