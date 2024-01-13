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Araç sahipleri dikkat! Panelde o işaret varsa hemen servise koşun

Arabası olanları ilgilendiren bir uyarı geldi. Otomobillerde arıza ve bilgilendirme amacıyla kullanılan ikaz lambaları kimi zaman erken verdiği uyarı ile sahibini on binlerce liralık zarardan koruyor. Peki gösterge panelindeki ışıklar neye yarıyor? Otomobillerde o işaret yandığı zaman hemen servisin yolunu tutun...

Giriş Tarihi: 13.01.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 09:21
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Araç sahipleri dikkat! Panelde o işaret varsa hemen servise koşun

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli.

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Araç sahipleri dikkat! Panelde o işaret varsa hemen servise koşun

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

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Araç sahipleri dikkat! Panelde o işaret varsa hemen servise koşun

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Araç sahipleri dikkat! Panelde o işaret varsa hemen servise koşun

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Araç sahipleri dikkat! Panelde o işaret varsa hemen servise koşun

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR