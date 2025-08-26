Yaşam

Arabalarından inip birbirlerine kurşun yağdırdılar! Diyarbakır'da olaylı gece ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Caddede karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi Fiskaya Caddesi üzerinde aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup karşılaştı.

Gruptakiler otomobillerinden inerek birbirlerine tabancalarla ateş etmeye başladı.

Silah sesleri çevrede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Tedavi altına alınan ve durumları ağır olan yaralılardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan topladı.

Silahla çatışan taraflara ait iki otomobile de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

