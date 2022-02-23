Apartman görevlisini tecavüz edip öldüren fitness hocasının cezası belli oldu

"GELECEĞİM DE SİZ MAHKEMENİN ELLERİNDE"

Duruşmada savunma yapan sanık İbrahim Yener, "Bir insan geçmişine, ailesine güzel güzel bir gelecek bırakmak ister. Benim geleceğim de siz mahkemenin ellerinde. Neye inanırsınız bilmiyorum, ben sadece yaşadıklarımı söyledim. Ben başka yerlerde de yaşadım, ilk kez bir yerde yaşamadım. Ben 29 yaşında niye böyle bir şey yaşayayım? 30 saniyede 30 yılım çöpe gitti. Kayıplarım var, umurumda değil. Hapis yatarım bir problem yok. Ben konuların böyle olacağını bilseydim net bir şekilde intihar ederdim" dedi.