23 Şubat 2022, Çarşamba
Apartman görevlisini tecavüz edip öldüren fitness hocasının cezası belli oldu
İstanbul Beşiktaş'ta gürültü yaptığı sebebiyle kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'ya (53) tecavüz ettikten sonra boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, ağırlaştırılmış müebbet ve 30 sene hapis cezası almasına karar verildi. Zanlı Yener, hakim karşısında yaptığı son savunmada, "30 saniyede 30 yılım çöpe gitti. Kayıplarım var, umurumda değil. Hapis yatarım bir problem yok. Böyle olacağını bilseydim intihar ederdim" dedi.
Giriş Tarihi: 23.02.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 13:13
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