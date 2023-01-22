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Haberler Galeri AÖF 21-22 OCAK SORU VE CEVAPLARI | A-B-C kitapçığı açıklandı mı? 2023 AÖF soru ve cevapları erişime açıldı mı ne zaman açılacak?

AÖF 21-22 OCAK SORU VE CEVAPLARI | A-B-C kitapçığı açıklandı mı? 2023 AÖF soru ve cevapları erişime açıldı mı ne zaman açılacak?

AÖF soru ve cevap kitapçığı araştırılan konular arasında yer alıyor. 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güze dönemi final sınavlarına giren öğrenciler sınav cevap anahtarının erişime ne zaman açılacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki AÖF soru ve cevapları erişime açıldı mı ne zaman açılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 12:30
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AÖF 21-22 OCAK SORU VE CEVAPLARI | A-B-C kitapçığı açıklandı mı? 2023 AÖF soru ve cevapları erişime açıldı mı ne zaman açılacak?

AÖF 2023 güz dönemi final sınavlarına giren öğrenciler arama motorlarında, "AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Üniversite eğitimini açıktan tamamlayan binlerce öğrenci 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde güz dönemi final sınavlarına girdi. Peki AÖF final sınavı A-B-C kitapçığı erişime açıldı mı? AÖF soru cevap anahtarı yayımlandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF 21-22 OCAK SORU VE CEVAPLARI | A-B-C kitapçığı açıklandı mı? 2023 AÖF soru ve cevapları erişime açıldı mı ne zaman açılacak?

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorularak ve 30'ar dakika verildi.

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AÖF 21-22 OCAK SORU VE CEVAPLARI | A-B-C kitapçığı açıklandı mı? 2023 AÖF soru ve cevapları erişime açıldı mı ne zaman açılacak?

DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda öğrenciler için ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Sınavda değerlendirme yapılırken her testteki doğru cevapların sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülerek puan hesaplanacak.

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AÖF 21-22 OCAK SORU VE CEVAPLARI | A-B-C kitapçığı açıklandı mı? 2023 AÖF soru ve cevapları erişime açıldı mı ne zaman açılacak?

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavı soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor. AÖF final sınavı cevap anahtarına dair gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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AÖF 21-22 OCAK SORU VE CEVAPLARI | A-B-C kitapçığı açıklandı mı? 2023 AÖF soru ve cevapları erişime açıldı mı ne zaman açılacak?

AÖF güz dönemi final sınavında çıkan tüm derslere ait sorular, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.