AÖF 21-22 OCAK SORU VE CEVAPLARI | A-B-C kitapçığı açıklandı mı? 2023 AÖF soru ve cevapları erişime açıldı mı ne zaman açılacak?

AÖF soru ve cevap kitapçığı araştırılan konular arasında yer alıyor. 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güze dönemi final sınavlarına giren öğrenciler sınav cevap anahtarının erişime ne zaman açılacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki AÖF soru ve cevapları erişime açıldı mı ne zaman açılacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.01.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 12:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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