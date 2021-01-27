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Haberler Galeri Antalya'yı fırtına yıktı geçti! Uçaklar inemedi, ağaçlar devrildi, araçlar mahsur kaldı

Antalya'yı fırtına yıktı geçti! Uçaklar inemedi, ağaçlar devrildi, araçlar mahsur kaldı

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, kuvvetli rüzgarla birlikte etkili oldu. Hızı 90 kilometreyi bulan fırtına, Antalya Havalimanı'na uçakların inişine engel oldu. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı, liman trafiğe kapatıldı, halı firmasına ait standın fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, Serik'te seraları su bastı Serik'te fırtına nedeniyle gönderdeki Türk Bayrağı'nın bir bağlantısı koptu. Bayrağı gören 2 kişi kepçe ile duruma müdahale etti.

İHA
DHA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 14:30
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Antalya'yı fırtına yıktı geçti! Uçaklar inemedi, ağaçlar devrildi, araçlar mahsur kaldı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar için uyarıda bulunduğu Antalya'da yağış, dün akşam saatlerinde başladı.

FIRTINA ANTALYA'DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

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Antalya'yı fırtına yıktı geçti! Uçaklar inemedi, ağaçlar devrildi, araçlar mahsur kaldı

Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış, kuvvetli rüzgar ile birleşti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, bazı ağaçlar yerinden söküldü.

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Antalya'yı fırtına yıktı geçti! Uçaklar inemedi, ağaçlar devrildi, araçlar mahsur kaldı

Sabaha karşı etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Antalya'yı fırtına yıktı geçti! Uçaklar inemedi, ağaçlar devrildi, araçlar mahsur kaldı

Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'na gece boyunca uçaklar iniş yapamadı.

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Antalya'yı fırtına yıktı geçti! Uçaklar inemedi, ağaçlar devrildi, araçlar mahsur kaldı

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği bilgilerine göre dün gece iniş için Antalya Havalimanı'na gelen SunExpress, Türk Hava Yolları ve Pegasus firmalarına ait toplam 5 uçak, elektrik yüklü CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları ve hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle iniş yapamadığı için Konya ve Ankara- Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.