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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Antalya'yı fırtına yıktı geçti! Uçaklar inemedi, ağaçlar devrildi, araçlar mahsur kaldı Antalya'yı fırtına yıktı geçti! Uçaklar inemedi, ağaçlar devrildi, araçlar mahsur kaldı
Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, kuvvetli rüzgarla birlikte etkili oldu. Hızı 90 kilometreyi bulan fırtına, Antalya Havalimanı'na uçakların inişine engel oldu. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı, liman trafiğe kapatıldı, halı firmasına ait standın fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, Serik'te seraları su bastı Serik'te fırtına nedeniyle gönderdeki Türk Bayrağı'nın bir bağlantısı koptu. Bayrağı gören 2 kişi kepçe ile duruma müdahale etti.
Giriş Tarihi: 27.01.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 14:30
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar için uyarıda bulunduğu Antalya'da yağış, dün akşam saatlerinde başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış, kuvvetli rüzgar ile birleşti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, bazı ağaçlar yerinden söküldü.
Sabaha karşı etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'na gece boyunca uçaklar iniş yapamadı.
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği bilgilerine göre dün gece iniş için Antalya Havalimanı'na gelen SunExpress, Türk Hava Yolları ve Pegasus firmalarına ait toplam 5 uçak, elektrik yüklü CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları ve hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle iniş yapamadığı için Konya ve Ankara- Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.