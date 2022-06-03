Antalya’nın içme suyunu karşılıyor! Kırkgöz’den çıkanlar şoke etti: Halıdan lastiğe...

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, denizden 30 kilometre uzaklıkta 45 bin metrekarelik alanı kaplayan Kırkgöz kaynak suyu, kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Düden Şelalesi'nin de kaynağı olan Kırkgöz'e; Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bir grup öğrencisiyle dalış yaptı. Dip temizliği için dalan 10 kişilik ekip, 2 saatte hem dip temizliği yaptı hem de kirliliği görüntüledi.