Antalyalılar seferber oldu! Tekerlek ile çamurluk arasında tropikal hayvan çıktı

Antalya'da şoke eden olay! Muratpaşa ilçesinde park halindeki otomobilin ön tekerleği ile kaputun arasına giren iguanayı çıkarmak için araç sahibi ve arkadaşları seferber oldu. Büyük uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan iguana, sahibine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 17:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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