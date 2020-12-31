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Antalyalılar seferber oldu! Tekerlek ile çamurluk arasında tropikal hayvan çıktı

Antalya'da şoke eden olay! Muratpaşa ilçesinde park halindeki otomobilin ön tekerleği ile kaputun arasına giren iguanayı çıkarmak için araç sahibi ve arkadaşları seferber oldu. Büyük uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan iguana, sahibine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 17:12
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Antalyalılar seferber oldu! Tekerlek ile çamurluk arasında tropikal hayvan çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara semtinde, Tropikal iklimlerde yaşayan iguana park halindeki otomobilin ön tekeri ile kaputun arasına girdi.

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Antalyalılar seferber oldu! Tekerlek ile çamurluk arasında tropikal hayvan çıktı

İgunayı çıkarmak için hem araç sahibi hem de arkadaşları seferber oldu.

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Antalyalılar seferber oldu! Tekerlek ile çamurluk arasında tropikal hayvan çıktı

Kuyruğundan ve ayaklarından çekilen iguana uzun süre bulunduğu yerden çıkartılamadı.

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Antalyalılar seferber oldu! Tekerlek ile çamurluk arasında tropikal hayvan çıktı

O anları araç sahibinin arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Antalyalılar seferber oldu! Tekerlek ile çamurluk arasında tropikal hayvan çıktı

Arkadaşının "Geri çek geri çek. Çıkmaz ki oradan" sözleri kayda yansırken, iguananın ayak tırnakları ile araç lastiğine tutunması ve çıkmamak için direnmesi görüntülere yansıdı.