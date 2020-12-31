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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Antalyalılar seferber oldu! Tekerlek ile çamurluk arasında tropikal hayvan çıktı Antalyalılar seferber oldu! Tekerlek ile çamurluk arasında tropikal hayvan çıktı Antalya'da şoke eden olay! Muratpaşa ilçesinde park halindeki otomobilin ön tekerleği ile kaputun arasına giren iguanayı çıkarmak için araç sahibi ve arkadaşları seferber oldu. Büyük uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan iguana, sahibine teslim edildi. Giriş Tarihi: 31.12.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 17:12
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara semtinde, Tropikal iklimlerde yaşayan iguana park halindeki otomobilin ön tekeri ile kaputun arasına girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İgunayı çıkarmak için hem araç sahibi hem de arkadaşları seferber oldu.
Kuyruğundan ve ayaklarından çekilen iguana uzun süre bulunduğu yerden çıkartılamadı.
O anları araç sahibinin arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Arkadaşının "Geri çek geri çek. Çıkmaz ki oradan" sözleri kayda yansırken, iguananın ayak tırnakları ile araç lastiğine tutunması ve çıkmamak için direnmesi görüntülere yansıdı.