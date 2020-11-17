17 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Antalya'da tepki çeken görüntü: Türk vatandaşı takıyor yabancılar takmıyor

Antalya'da tepki çeken görüntü: Türk vatandaşı takıyor yabancılar takmıyor

Antalya'da tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeye dikkat edilmeyen pazarda, çoğunluğu yerleşik yabancı bazı vatandaşların maske takmadığı gözlendi. Pazar alışveriş için gelen bir vatandaş ise, "Türk vatandaşı takıyor, yabancılar takmıyor. Türkiye'de yaşıyorlarsa kurallara uymaları lazım" diyerek tepki gösterdi.

İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 17:05
  • 1
  • 13
Antalya'da tepki çeken görüntü: Türk vatandaşı takıyor yabancılar takmıyor

Korona virüs vakalarının arttığı şu günlerde, Antalya'da semt pazarlarındaki yoğunluk artışı da devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Antalya'da tepki çeken görüntü: Türk vatandaşı takıyor yabancılar takmıyor

Yerleşik yabancı uyruklu kişilerin yoğun olarak bulunduğu Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki Kapalı Semt Pazarı'nda alışveriş yoğunluğu yaşandı.

  • 3
  • 13
Antalya'da tepki çeken görüntü: Türk vatandaşı takıyor yabancılar takmıyor

Daha önce önlemlerin olduğu pazarın giriş çıkışlarında bariyerler dışında herhangi bir önlem alınmadığı gözlendi. Zabıta ekiplerinin anonslarla uyarılarına rağmen pazar içerisinde sosyal mesafenin neredeyse sıfır olduğu görüldü.

  • 4
  • 13
Antalya'da tepki çeken görüntü: Türk vatandaşı takıyor yabancılar takmıyor

Pazarda ayrıca çoğunluğu yerleşik yabancı olan bazı vatandaşların maskelerini düzgün takmadıkları, bazılarının ise hiç takmadığı, bazı yerleşik yabancıların ise maskenin yanı sıra siperlik taktığı gözlendi.

  • 5
  • 13
Antalya'da tepki çeken görüntü: Türk vatandaşı takıyor yabancılar takmıyor

"TÜRKİYE'DE YAŞIYORLARSA KURALLARA UYMALARI LAZIM"
Oluşan tablo bazı vatandaşları tedirgin etti. Pazarda maske takmayanların olduğunu ifade eden vatandaşlardan Hasan Tosun, "Yabancılar zaten takmıyor. İnanmıyorlar zannedersem. Umursamıyorlar da olabilir. Türk vatandaşı takıyor. Türkiye'de yaşıyorlarsa kurallara uymaları lazım" dedi.