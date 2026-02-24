Antalya'da sır cinayet: 45 yaşındaki kadın boğulup oraya atılmış

Olay, Gazipaşa'nın Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde meydana geldi. Saat 08.00 sıralarında muz bahçesinde çalışmaya giden bir vatandaş, D-400 karayolu üzerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark ederek durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan kimlik tespiti çalışmaları sonucunda, hayatını kaybeden kişinin 45 yaşındaki Saliha T. olduğu tespit edildi. Acı haberin ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk bulgular kan dondurdu. İlk değerlendirmelere göre Saliha T.'nin boğularak öldürüldüğü ve cansız bedeninin karayolu kenarına bırakıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Saliha T.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saliha T.'nin sır ölümüyle ilgili jandarma ekipleri çok yönlü bir soruşturma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtları incelenirken, talihsiz kadının kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Olay nerede ve ne zaman gerçekleşti? Olay, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi'ndeki D-400 karayolu üzerinde, sabah saat 08.00 sıralarında fark edildi.

2. Hayatını kaybeden kişinin kimliği belli mi? Evet, yapılan incelemeler sonucunda cansız bedenin 45 yaşındaki Saliha T.'ye ait olduğu belirlendi.

3. Saliha T. nasıl öldü? İlk incelemeler ve savcılık değerlendirmesine göre Saliha T.'nin boğularak öldürüldüğü ve yol kenarına atıldığı tahmin ediliyor. Kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.

4. Olayla ilgili gözaltı var mı? Jandarma ekiplerinin soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor, fail ya da faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.