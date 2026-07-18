Antalya'da sır dolu ölüm! Alman "tahıl kralı" evinde ölü bulundu

Antalya Kaleiçi'nde yaşayan ve "Tahıl Kralı" olarak bilinen Alman iş insanı Arthur Strudel, evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Strudel'in ölümüyle ilgili her detay şüphe uyandırdı. Strudel'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, milyonerin ölmeden önce şirketini, cesedini bulan Rus uyruklu sevgilisine devrettiği ortaya çıktı.

Alman vatandaşı Arthur Strudel (46), yaklaşık 6 ay önce Antalya'daki Kaleiçi'nden satın aldığı iki katlı evde, Rus uyruklu sevgilisi Elena L. (40), ile birlikte yaşamaya başladı. Bu arada ikili, Türk vatandaşlığına da geçti. İddiaya göre 3 Temmuz'da kızını getirmek için ülkesine giden Elena L., 7 Temmuz'da geri döndü.

RUS SEVGİLİSİ CANSIZ BEDENİNİ BULDU! Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayınca komşusunun bahçe kapısından eve giren Elena L., üst kata çıktığında sevgilisi Arthur Strudel'i hareketsiz halde buldu. Çığlıklar içinde aşağı inen kadının ihbarı üzerine eve gelen polisler ve sağlık ekipleri, Strudel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine polis tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Strudel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TAHIL KRALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Sabah'ın haberine göre, Antalya'da bu gelişmeler yaşanırken, Arthur Strudel'in Almanya'daki babasının yaklaşık 5 bin kişiyi istihdam eden ve geçen yıl 1,3 milyar avro gelir açıklayan bir döküm şirketinin bulunduğu ortaya çıktı.