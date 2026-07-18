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Antalya'da sır dolu ölüm! Alman "tahıl kralı" evinde ölü bulundu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Antalya Kaleiçi'nde yaşayan ve "Tahıl Kralı" olarak bilinen Alman iş insanı Arthur Strudel, evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Strudel'in ölümüyle ilgili her detay şüphe uyandırdı. Strudel'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, milyonerin ölmeden önce şirketini, cesedini bulan Rus uyruklu sevgilisine devrettiği ortaya çıktı.

Antalya'da sır dolu ölüm! Alman "tahıl kralı" evinde ölü bulundu 1

Alman vatandaşı Arthur Strudel (46), yaklaşık 6 ay önce Antalya'daki Kaleiçi'nden satın aldığı iki katlı evde, Rus uyruklu sevgilisi Elena L. (40), ile birlikte yaşamaya başladı. Bu arada ikili, Türk vatandaşlığına da geçti. İddiaya göre 3 Temmuz'da kızını getirmek için ülkesine giden Elena L., 7 Temmuz'da geri döndü.

Antalya'da sır dolu ölüm! Alman "tahıl kralı" evinde ölü bulundu 2

RUS SEVGİLİSİ CANSIZ BEDENİNİ BULDU!

Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayınca komşusunun bahçe kapısından eve giren Elena L., üst kata çıktığında sevgilisi Arthur Strudel'i hareketsiz halde buldu. Çığlıklar içinde aşağı inen kadının ihbarı üzerine eve gelen polisler ve sağlık ekipleri, Strudel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Antalya'da sır dolu ölüm! Alman "tahıl kralı" evinde ölü bulundu 3

Ölümün şüpheli bulunması üzerine polis tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Strudel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da sır dolu ölüm! Alman "tahıl kralı" evinde ölü bulundu 4

TAHIL KRALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, Antalya'da bu gelişmeler yaşanırken, Arthur Strudel'in Almanya'daki babasının yaklaşık 5 bin kişiyi istihdam eden ve geçen yıl 1,3 milyar avro gelir açıklayan bir döküm şirketinin bulunduğu ortaya çıktı.

Antalya'da sır dolu ölüm! Alman "tahıl kralı" evinde ölü bulundu 5

Önceleri burada çalışan Strudel'in, 2004'te şirketlerden ayrılarak Anhalt'taki 770 nüfuslu köye taşınarak tarım şirketi kurduğu belirlendi. Aschersleben şehrinin Winning bölgesinde şirketinin ise yaklaşık 3 bin 200 hektar arazisinin bulunduğu tespit edildi.

Antalya'da sır dolu ölüm! Alman "tahıl kralı" evinde ölü bulundu 6

ŞİRKETİNİ SEVGİLİSİNE DEVRETMİŞ!

Ancak Strudel'in, 2024'te eşinden ayrıldıktan sonra şirketin imza yetkisini sevgilisi Elena L.'ye devrettiği, 2025'te de oğlu Philipp S.'nin vekaletnamesini iptal ettiği belirlendi.

Antalya'da sır dolu ölüm! Alman "tahıl kralı" evinde ölü bulundu 7

ÇOCUKLARINDAN CİNAYET İDDİASI

Bölgede "Tahıl kralı" olarak tanınan Arthur Strudel hakkında, 'öldü mü yoksa öldürüldü mü' sorusu gündeme gelirken, Alman polisi "Ailenin özel haklarını korumak" amacıyla 9 Temmuz günü, içinde bir manastırında bulunduğu "Tahıl Kralı"nın ülkesindeki malikanesine baskın düzenledi.

Antalya'da sır dolu ölüm! Alman "tahıl kralı" evinde ölü bulundu 8

Polis iki ahırda yaptığı aramada yüzlerce makineli tüfek ve mühimmat ele geçirdi. Askeri cephaneliğin bir bölümü ise toprağa gömülü bulundu.

Antalya'da sır dolu ölüm! Alman "tahıl kralı" evinde ölü bulundu 9

Arthur Strudel'in iki çocuğu, babalarının hiçbir sağlık problemi olmadığını babalarının öldürüldüğünü iddia etti.

Antalya'da sır dolu ölüm! Alman "tahıl kralı" evinde ölü bulundu 10

Strudel'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla belirlenecek.

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