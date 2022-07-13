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Haberler Galeri Antalya’da psikolojik rahatsızlıkları olan kadın mahalleliyi bıktırdı! ‘Defol git buradan istemiyoruz seni’

Antalya’da psikolojik rahatsızlıkları olan kadın mahalleliyi bıktırdı! ‘Defol git buradan istemiyoruz seni’

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oturduğu mahallede yaşayanları usandıran Sevilay T., bu defa balkonundan taş attı. Çilingir yardımı ile girilen evinden güçlükle çıkarılan ve psikolojik problemleri olduğu belirtilen kadın ile ilgili konuşan mahalle sakini, ''Ne gecemiz ne gündüzümüz kaldı. Dün akşama kadar bağırdı küfretti. Kimsede huzur kalmadı. Babasını evinden bıçakla kovdu'' derken, başka mahalle sakini, ''Bıktık senden at kendini aşağı. Mahalleliyi bıktırdın. İstemiyoruz seni git buradan'' şeklinde konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 13.07.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022 16:19
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Antalya’da psikolojik rahatsızlıkları olan kadın mahalleliyi bıktırdı! ‘Defol git buradan istemiyoruz seni’

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 168 sokak üzerindeki 8 katlı bir binanın, 5. katında bulunan dairede yaşandı. Psikolojik problemleri olan Sevilay T., yaklaşık 6 ay önce mahalleye taşındı. Tek başına yaşayan kadın bir müddet sonra, henüz tespit edilemeyen sebeple başta komşuları olmak üzere çevre binalardaki vatandaşlarla sorunlar yaşamaya başladı.

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Antalya’da psikolojik rahatsızlıkları olan kadın mahalleliyi bıktırdı! ‘Defol git buradan istemiyoruz seni’

MAHALLELİ EN SONUNDA ŞİKAYET ETTİ

Dışarıdan eve çöp, taş, kum ve atık maddeler toplayan Sevilay T., balkonuna bu çöpleri astı. Genç kadın dün gece saatlerinden itibaren ise mahalleliyi sabaha kadar bağırarak ve çevreye elindeki eşyaları atarak rahatsız etti. Kadının şiddetini arttıran hareketleri karşısında vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sevilay T., balkonundan etrafa bağırmaya, elindeki taş, kum ve diğer eşyaları atmaya devam etti.

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Antalya’da psikolojik rahatsızlıkları olan kadın mahalleliyi bıktırdı! ‘Defol git buradan istemiyoruz seni’

O ANLAR KAMERADA

Meraklı vatandaşlar ise hem olayı izledi hem de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Antalya’da psikolojik rahatsızlıkları olan kadın mahalleliyi bıktırdı! ‘Defol git buradan istemiyoruz seni’

"BIKTIK SENDEN KENDİNİ AT AŞAĞI"

Karşı binadan bir şahıs ise kadına, "Bıktık senden kendini at aşağı, Antalya'ya rezil olacaksın, kamera çekiyor seni. Mahalleliyi bıktırdın. İstemiyoruz seni git buradan. Taşı bana atma kendini at" diye tepki gösterdi. Kadının çok sayıda çöpü balkonuna astığı görüldü.

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Antalya’da psikolojik rahatsızlıkları olan kadın mahalleliyi bıktırdı! ‘Defol git buradan istemiyoruz seni’

POLİS ÇİLİNGİRLE EVE GİRDİ
Balkondan sık sık taş atmaya devam eden kadını ikna etmek için polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çilingir yardımıyla daireye girdi.