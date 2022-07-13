Antalya’da psikolojik rahatsızlıkları olan kadın mahalleliyi bıktırdı! ‘Defol git buradan istemiyoruz seni’

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oturduğu mahallede yaşayanları usandıran Sevilay T., bu defa balkonundan taş attı. Çilingir yardımı ile girilen evinden güçlükle çıkarılan ve psikolojik problemleri olduğu belirtilen kadın ile ilgili konuşan mahalle sakini, ''Ne gecemiz ne gündüzümüz kaldı. Dün akşama kadar bağırdı küfretti. Kimsede huzur kalmadı. Babasını evinden bıçakla kovdu'' derken, başka mahalle sakini, ''Bıktık senden at kendini aşağı. Mahalleliyi bıktırdın. İstemiyoruz seni git buradan'' şeklinde konuştu.

İHA Giriş Tarihi: 13.07.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022 16:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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