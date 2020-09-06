Antalya'da KPSS'ye geç kalan kızın gözyaşları yürekleri burktu!

Antalya'da Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) adayların sınava yetişme çabaları maratoncuları aratmadı. Sınava giriş saatinde yetişemeyenler adeta sinir krizi geçirdi, sınavı bir dakikayla kaçıran genç bir kız ise uzun süre gözyaşı döktü. Genç kızı polis memurları ve arkadaşları teselli etti. Sınava geciken adaylardan biri ise kapıyı elleriyle açmaya çalıştı. Yetkililer tarafından kontrol edilmeye çalışılan aday, "Açmazsan tekmeyle kıracağım" dedi ancak içeri girmeyi başaramadı.