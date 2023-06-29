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Antalya'da kan donduran olay! Eşini 24 yerinden bıçakladı | Kanları balkonun giderinden akmaya başlamış...

Antalya'da Muammer Özen, kendisine boşanma davası açan eşi Serpil Özen'in evine zorla girdi. 'Beni öldürüyor, kurtarın' feryatlarına rağmen 24 yerinden bıçakladığı 2 evladının annesini o halde bırakıp gitti. Dehşete düşüren olayda kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.06.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 13:36
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Antalya’da kan donduran olay! Eşini 24 yerinden bıçakladı | Kanları balkonun giderinden akmaya başlamış...

Serik ilçesinde eşinin boşanma isteğine karşı köprülere, çatılara çıkan ve televizyon programına katılan şahıs eşini 24 yerinden bıçakladı. Olay, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde 25 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde yaşandı.

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Antalya’da kan donduran olay! Eşini 24 yerinden bıçakladı | Kanları balkonun giderinden akmaya başlamış...

İddiaya göre, Muammer Özen, olay günü, eşi ile yaşadığı huzursuzluk nedeniyle uzaklaştırma cezası aldığı eve geldi. Binada eşinin oturduğu daireye ait elektrik ve su akımını kapattığı ileri sürülen Özen, ardından beklemeye başladı.

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Antalya’da kan donduran olay! Eşini 24 yerinden bıçakladı | Kanları balkonun giderinden akmaya başlamış...

Suların ve elektriğin kapatıldığını fark eden Serpil Özen, oğluyla birlikte aşağıya inerek vanayı ve şalteri kontrol etti. Açtıktan sonra oğlunu aşağıda bırakarak kontrol için tekrar evine çıktı. Bu esnada kapıda bekleyen eşi Muammer Özen tarafından zorla içeriye kapatıldı.

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Antalya’da kan donduran olay! Eşini 24 yerinden bıçakladı | Kanları balkonun giderinden akmaya başlamış...

Annesini telefon ile arayan oğlu ise cevap alamayınca eve çıktı. İçeriden gelen sesleri duyunca komşularında bulunan yedek anahtarla kapıyı açarak eve girdi. Annesinin babası tarafın dan bıçaklandığını görünce korkup dayısından yardım istedi. Bu sırada Muammer Özen, olay yerinden ayrılıp kendi evine gitti. Dayı Sinan Akman ise eve geldiğinde ablasını kanlar içinde gördü ve 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

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Antalya’da kan donduran olay! Eşini 24 yerinden bıçakladı | Kanları balkonun giderinden akmaya başlamış...

2 çocuk annesi Serpil Özen, yapılan ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye ardından iç kanaması geçirdiği için Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Özen'in 24 yerinden aldığı bıçak darbesi yüzünden durumunun ağır olduğu öğrenildi.