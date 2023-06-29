Antalya’da kan donduran olay! Eşini 24 yerinden bıçakladı | Kanları balkonun giderinden akmaya başlamış...

Suların ve elektriğin kapatıldığını fark eden Serpil Özen, oğluyla birlikte aşağıya inerek vanayı ve şalteri kontrol etti. Açtıktan sonra oğlunu aşağıda bırakarak kontrol için tekrar evine çıktı. Bu esnada kapıda bekleyen eşi Muammer Özen tarafından zorla içeriye kapatıldı.