08 Ocak 2022, Cumartesi
Antalya'da isyan ettiren olay! Edanur mesai arkadaşının sevgilisinin maganda kurşunuyla öldü
Antalya'da, kafede çalışan Sıla P.'nin kavga ettiği erkek arkadaşı Semih Melih D., tabancasını ateşledi. Silahtan çıkan mermi, Sıla'nın mesai arkadaşı Edanur Demir'in başına isabet etti. Edanur, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, kaçan Semih Melih D. ise Burdur'da polis ekiplerince yakalandı.
Giriş Tarihi: 08.01.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 15:50
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