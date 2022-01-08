Antalya’da isyan ettiren olay! Edanur mesai arkadaşının sevgilisinin maganda kurşunuyla öldü

AYNI KAFEDE SİLAHIYLA OYNARKEN KENDİSİNİ DE YARALAMIŞ

Olay sonrası kaçan Semih Melih D. de Burdur'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Semih Melih D.'nin, birkaç gün önce de aynı kafeye gelip, tabancasıyla oynadığı sırada kendisini elinden yaraladığı belirtildi.