08 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Antalya'da isyan ettiren olay! Edanur mesai arkadaşının sevgilisinin maganda kurşunuyla öldü

Antalya'da isyan ettiren olay! Edanur mesai arkadaşının sevgilisinin maganda kurşunuyla öldü

Antalya'da, kafede çalışan Sıla P.'nin kavga ettiği erkek arkadaşı Semih Melih D., tabancasını ateşledi. Silahtan çıkan mermi, Sıla'nın mesai arkadaşı Edanur Demir'in başına isabet etti. Edanur, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, kaçan Semih Melih D. ise Burdur'da polis ekiplerince yakalandı.

Giriş Tarihi: 08.01.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 15:50
  • 1
  • 12
Antalya’da isyan ettiren olay! Edanur mesai arkadaşının sevgilisinin maganda kurşunuyla öldü

Olay, saat 01.30 sıralarında, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda bulunan kafede meydana geldi. İş yerinde garson olarak çalışan Sıla P. ile sevgilisi Semih Melih D. arasında tartışma çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Antalya’da isyan ettiren olay! Edanur mesai arkadaşının sevgilisinin maganda kurşunuyla öldü

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Semih Melih D., yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti.

  • 3
  • 12
Antalya’da isyan ettiren olay! Edanur mesai arkadaşının sevgilisinin maganda kurşunuyla öldü

Silahtan çıkan mermi, garsonlardan, Sıla'nın mesai arkadaşı Edanur Demir'in başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Edanur'u ambulansla hastaneye götürdü.

  • 4
  • 12
Antalya’da isyan ettiren olay! Edanur mesai arkadaşının sevgilisinin maganda kurşunuyla öldü

Edanur Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Edanur'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

  • 5
  • 12
Antalya’da isyan ettiren olay! Edanur mesai arkadaşının sevgilisinin maganda kurşunuyla öldü

AYNI KAFEDE SİLAHIYLA OYNARKEN KENDİSİNİ DE YARALAMIŞ
Olay sonrası kaçan Semih Melih D. de Burdur'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Semih Melih D.'nin, birkaç gün önce de aynı kafeye gelip, tabancasıyla oynadığı sırada kendisini elinden yaraladığı belirtildi.