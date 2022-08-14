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Antalya'da düğünden cenaze çıktı! Her satırı dehşete düşürdü | Yapma 3 çocuğumuz annesiz kalmasın diye yalvardı ama

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 3 çocuk annesi Şenay Ayvaoğlu (37), boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ayvaoğlu (42) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Bitişik atışla alnından vurulan genç kadının, "Yapma 3 çocuğumuz annesiz kalmasın" diye yalvardığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14.08.2022 16:35
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Antalya’da düğünden cenaze çıktı! Her satırı dehşete düşürdü | Yapma 3 çocuğumuz annesiz kalmasın diye yalvardı ama

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan sağlık çalışanı Şenay Ayvaoğlu, 3 çocuğunun babası Serkan Ayvaoğlu'ndan gördüğü şiddet nedeniyle boşanma davası açtı.

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Antalya’da düğünden cenaze çıktı! Her satırı dehşete düşürdü | Yapma 3 çocuğumuz annesiz kalmasın diye yalvardı ama

Boşanma aşamasındaki çift, ilçeye bağlı Dağbeli Mahallesinde açık alanda düzenlenen bir düğünde yine bir araya geldi. Hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı verilen Serkan Ayvaoğlu, Şenay Ayvaoğlu'nu konuşma bahanesiyle yanına çağırdı. Şenay Ayvaoğlu gelmek istemeyince, Serkan Ayvaoğlu, kadını zorla kolundan tutup götürdü.

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Antalya’da düğünden cenaze çıktı! Her satırı dehşete düşürdü | Yapma 3 çocuğumuz annesiz kalmasın diye yalvardı ama

ALNINDAN VURMUŞ

Düğün alanından uzaklaşarak konuşan ikili, bir süre sonra tartışmaya başladı. Serkan Ayvaoğlu, yanında bulunan ruhsatsız tabancasını çıkararak Şenay Ayvaoğlu'nun alnına namluyu dayadı. Durumu görenler 'Yapma' diye bağırdı.

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Antalya’da düğünden cenaze çıktı! Her satırı dehşete düşürdü | Yapma 3 çocuğumuz annesiz kalmasın diye yalvardı ama

Bu sırada kendini kurtarmaya çalışan 3 çocuk annesi Şenay Ayvaoğlu da, "Ne olursun yapma, 3 çocuğumuz annesiz kalmasın" diye yalvarmaya başladı. Serkan Ayvaoğlu eşinin alnından bitişik atışla vurdu. Ardından suç aleti silah ile birlikte kaçtı.

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Antalya’da düğünden cenaze çıktı! Her satırı dehşete düşürdü | Yapma 3 çocuğumuz annesiz kalmasın diye yalvardı ama

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Korkunç cinayetin ardından Şenay Ayvaoğlu'nun 3 çocuğu, annelerini öldürüldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Şenay Ayvaoğlu'nun cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kaçan cinayet zanlısı Serkan Ayvaoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.