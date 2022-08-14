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Antalya'da düğünden cenaze çıktı! Her satırı dehşete düşürdü | Yapma 3 çocuğumuz annesiz kalmasın diye yalvardı ama
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 3 çocuk annesi Şenay Ayvaoğlu (37), boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ayvaoğlu (42) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Bitişik atışla alnından vurulan genç kadının, "Yapma 3 çocuğumuz annesiz kalmasın" diye yalvardığı ortaya çıktı.