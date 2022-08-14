Antalya’da düğünden cenaze çıktı! Her satırı dehşete düşürdü | Yapma 3 çocuğumuz annesiz kalmasın diye yalvardı ama

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Korkunç cinayetin ardından Şenay Ayvaoğlu'nun 3 çocuğu, annelerini öldürüldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Şenay Ayvaoğlu'nun cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kaçan cinayet zanlısı Serkan Ayvaoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.