Antalya’da can pazarı! Alkollü İngiliz dehşet yaşattı: 9 turist yaralandı

TABLETİNİ BIRAKMADI

Kazada anne ve babası yaralanan ve çimler üzerinde yatan küçük bir İngiliz çocuk, anne-babasının başında otururken, elindeki tabletinde oyun oynamaya devam etti. Küçük çocuğun, anne ve babasının ambulansa alınması sırasında onlarla birlikte giderken tabletinin elinde olduğu görüldü.