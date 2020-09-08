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08 Eylül 2020, Salı
ANA SAYFA Antalya'da 2200 yıllık eserler gün yüzüne çıktı!
Son dakika haberleri... Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nde yapılan çalışmalar esnasında, bazıları ilk defa görülen 2200 yıllık pişmiş toprak eserler bulundu. İşte bulunan eserlerin fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 08.09.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 18:44
Demre'de bulunan Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra Antik Kenti'nde Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları sırasında pişmiş toprak eserler bulundu.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı tarafından, sosyal medyada bulunan eserlerin fotoğrafları paylaşıldı.
Paylaşımda, "Myra kazılarından 2200 yıllık müthiş bir pişmiş toprak buluntu grubu. Dönemin sanat, kültür ve inançları hakkında önemli bilgiler veren eserlerin içinde bazıları ilk kez görülen ünik eserler de var" ifadelerine yer verildi.