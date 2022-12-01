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Haberler Galeri Antalya'da 1 saat yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşın yardımına polis ve itfaiye yetişti

Antalya'da 1 saat yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşın yardımına polis ve itfaiye yetişti

Antalya'da günlerdir etkili olan sağanak yağış bugün de Serik ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. 1 saat süren sağanak yağmurda rögarlar taşınca bazı sürücüler yollarda kaldı. Sürücülerin yardımına trafik polisleri ve itfaiye ekipleri yetişti.

Giriş Tarihi: 01.12.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 16:39
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Antalya’da 1 saat yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşın yardımına polis ve itfaiye yetişti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarının ardından şiddetli yağış sabah saatlerinden itibaren Serik'te etkili oldu. Havanın karardığı ilçede şiddetli yağış yaklaşık 1 saat sürdü.

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Antalya’da 1 saat yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşın yardımına polis ve itfaiye yetişti

Kadriye Mahallesi'nde derelerin taşması ile çilek seraları su altında kaldı. Yağmur sırasında denizin üzerinde oluşan hortum ise kameralara yansıdı. Şiddetli yağmurda bazı bölgelerde de tarım alanları ve narenciye ağaçları sular içerisinde kaldı.

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Antalya’da 1 saat yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşın yardımına polis ve itfaiye yetişti

"YOLDAN GEÇERKEN SUDA MAHSUR KALDIM"

Öte yandan, yağan yağmur rögarların taşmasına neden oldu. D-400 karayolu üzerindeki Belek kavşağında rögarın taşması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

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Antalya’da 1 saat yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşın yardımına polis ve itfaiye yetişti

Taşan suyun içerisinde iki araç mahsur kaldı. Sürücülerin yardımına itfaiye ve polis ekipleri koştu. Polis ekipleri taraftan yol trafiğe kapatılırken, araç ise itfaiye ekipleri tarafından çekildi.

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Antalya’da 1 saat yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşın yardımına polis ve itfaiye yetişti

Yolda mahsur kalan Yakup Vural, "Yoldan geçerken suda mahsur kaldım. Çok fazla yağmur yağdı. Araç kendisini kilitledi, en kısa sürede açılmasını diliyorum. İtfaiye ve polis arkadaşlar yardımımıza koştu" dedi.