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Antalya'da 1 saat yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşın yardımına polis ve itfaiye yetişti
Antalya'da günlerdir etkili olan sağanak yağış bugün de Serik ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. 1 saat süren sağanak yağmurda rögarlar taşınca bazı sürücüler yollarda kaldı. Sürücülerin yardımına trafik polisleri ve itfaiye ekipleri yetişti.
Giriş Tarihi: 01.12.2022 16:39Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 16:39