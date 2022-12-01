Antalya’da 1 saat yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşın yardımına polis ve itfaiye yetişti

Kadriye Mahallesi'nde derelerin taşması ile çilek seraları su altında kaldı. Yağmur sırasında denizin üzerinde oluşan hortum ise kameralara yansıdı. Şiddetli yağmurda bazı bölgelerde de tarım alanları ve narenciye ağaçları sular içerisinde kaldı.