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Antalya Kemer'deki orman yangınında kahreden görüntüler! Yeşil doğa yerini küllere bıraktı
Antalya Kemer'deki orman yangını şiddetli rüzgârın da etkisiyle devam ediyor. Ekipler alevlere müdahalesini sürdürürken, yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Antalya kent merkezinden görüntülenen duman yoğunluğu yangının boyutunu gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 25.07.2023 14:23Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 14:23