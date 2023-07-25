Antalya Kemer’deki orman yangınında kahreden görüntüler! Yeşil doğa yerini küllere bıraktı

Gün doğumuyla birlikte havadan müdahalenin de başladığı yangında 10 uçak ve 22 helikopter görev yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Şu an gece oluşturulan yığınakla birlikte bin 50 personel, 10 uçak ve 22 tane de helikopter olmak üzere araziye yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.