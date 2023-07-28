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Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı
Son dakika haberleri... 24 Temmuz Pazartesi akşamı Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi. Gelen son dakika bilgisine göre, Bakan Yumaklı yangının kontrol altına altındığını bildirdi
Giriş Tarihi: 28.07.2023 09:24Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 15:24