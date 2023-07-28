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Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... 24 Temmuz Pazartesi akşamı Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi. Gelen son dakika bilgisine göre, Bakan Yumaklı yangının kontrol altına altındığını bildirdi

Giriş Tarihi: 28.07.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 15:24
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Antalya Kemer’deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Antalya Kemer’deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.

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Antalya Kemer’deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da katıldı.

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Antalya Kemer’deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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Antalya Kemer’deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.