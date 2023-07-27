Antalya, İzmir, Çanakkale'de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı | Yürek yakan kareler...

Antalya'nın Kemer ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınına İzmir ve Çanakkale de eklendi. Ekipler gece boyu devam eden çalışmalarını sabah saatlerinde de sürdürürken İzmir'in Kınık ilçesinde 3 mahalle boşaltıldı. Çanakkale'de ise sabahın ilk ışıklarıyla çekilen görüntüler büyük bir alanın küle döndüğünü gösterdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir yangınıyla ilgili, "Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 27.07.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 10:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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