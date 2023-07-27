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Haberler Galeri Antalya, İzmir, Çanakkale'de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı | Yürek yakan kareler...

Antalya, İzmir, Çanakkale'de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı | Yürek yakan kareler...

Antalya'nın Kemer ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınına İzmir ve Çanakkale de eklendi. Ekipler gece boyu devam eden çalışmalarını sabah saatlerinde de sürdürürken İzmir'in Kınık ilçesinde 3 mahalle boşaltıldı. Çanakkale'de ise sabahın ilk ışıklarıyla çekilen görüntüler büyük bir alanın küle döndüğünü gösterdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir yangınıyla ilgili, "Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 27.07.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 10:20
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Antalya, İzmir, Çanakkale’de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı | Yürek yakan kareler...

İzmir'in Kınık ilçesi, Çanakkale ve Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Alevlere müdahale karadan ve havadan müdahale sürerken, gün doğumu ile birlikte çalışmalar daha da hızlandı.

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Antalya, İzmir, Çanakkale’de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı | Yürek yakan kareler...

Öte yandan Kemer yangınında 4 . güne girilirken Kınık'ta 3 mahalle boşaltıldı. Çanakkale'de ise saatlerdir devam eden yangında birçok yer küle döndü.

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Antalya, İzmir, Çanakkale’de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı | Yürek yakan kareler...

TAHLİYE EDİLDİLER
İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.

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Antalya, İzmir, Çanakkale’de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı | Yürek yakan kareler...

Yangına gece boyunca 34 arazöz,13 su ikmal aracı ve 6 iş makinesi 7 ilk müdahale yer ekibiyle müdahale edildi. Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak ve19 helikopter yangın çalışmalarına destek verdi.

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Antalya, İzmir, Çanakkale’de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı | Yürek yakan kareler...

Öte yandan, yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye kararı alınan Çiftlik, Karatekeli ve Balaban mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 600 kişi AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından Kınık'taki öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi. Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara ait büyük ve küçükbaş hayvanlar ise güvenli bölgelere götürüldü.