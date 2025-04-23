Yaşam

Annesinin cesediyle 2 hafta yaşamıştı! Sır olayda şok gerçek

Balıkesir'de polisler girdiği evde şok bir olayla karşılaşmıştı. Yapılan kontrollerde 2 hafta önce öldüğü tespit edilen 75 yaşındaki kadının oğlunun "Annem uyuyor" diyerek 2 hafta boyunca cesetle yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sır olaydaki sis perdesi aydınlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Annesinin cesediyle 2 hafta yaşamıştı! Sır olayda şok gerçek

Balıkesir'de eve gelen polise 'Annem Uyuyor' demesine rağmen yapılan kontrolde annesin hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı şüpheli ölüm olayı aydınlandı. 2 hafta önce hayatını kaybettiği düşünülen Ayten M.'nin yapılan otopsisinde normal ölüm dolayısı ile hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Annesinin cesediyle 2 hafta yaşamıştı! Sır olayda şok gerçek

Annesinin cesediyle evde 2 hafta yaşayan ve cinayet şüphesi ile gözaltına alınan kadının oğlu Ş.M. için salıverilme kararı çıkmıştı ki, uyuşturucudan aranması olduğu anlaşıldı. Adli makamlara sevk edilen Ş.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesinin cesediyle 2 hafta yaşamıştı! Sır olayda şok gerçek

Balıkesir ilginç bir şüpheli ölüm olayına sahne oldu. Önceki gün Karesi ilçesinde haftalardır görülmeyen Ayten M.'nin (75) durumu polise bildirildi. Eve gelen polis ekipleri oğlu Ş.M.'den (36) 'Annem uyuyor' cevabını aldı. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşanan şüpheli ölüm olayında kadının oğlu Ş.M. gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin olay yeri incelemesi yapması için odalara girmesi üzerine evin adeta bir çöplüğü andırması sonucu belediye ekiplerinden destek istenildi.

Annesinin cesediyle 2 hafta yaşamıştı! Sır olayda şok gerçek

RUHUN DEŞİFRESİ
Öte yandan, evde yapılan temizleme çalışması sonucu yarım dolu alkol şişesinin yanında bulunan 'Ruhun Deşifresi' isimli kitap dikkat çekmişti. Yaşanan olayları detaylı olarak inceleyen polis ekipleri Ş.M.yi gözaltına aldı.

Annesinin cesediyle 2 hafta yaşamıştı! Sır olayda şok gerçek

Merhum kadının dün yapılan otopsisinde normal şekilde hayatını kaybettiği herhangi bir cinayet izine rastlanmadığı ortaya çıktı. Gözaltında bulunan Ş.M. için salıverme kararı çıkmıştı ki, yapılan kontrolde eski tarihe ait uyuşturucu kullanma suçu dolayısı ile aranması olduğu anlaşıldı. Dün adli makamlara sevk edilen Ş.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesinin cesediyle 2 hafta yaşamıştı! Sır olayda şok gerçek

TUTARSIZ CEVAPLARIN TEMELİ UYUŞTURUCU BATAĞI MI?
Yaşanan ölüm olayı ile birlikte sır perdesi de aralandı. Hayatını kaybeden Ayten M. ve ailesinin bundan 7-8 yıl kadar önce Balıkesir'in turistik bölgelerinden biri olan Kazdağı eteklerinde bir evleri olduğu ve ailesi ile burada yaşadıkları öğrenildi. Ailenin babasının 4 yıl önce ani rahatsızlık dolayısı ile hayatını kaybetmesinin ardından aile Balıkesir il merkezine yerleşti.

Annesinin cesediyle 2 hafta yaşamıştı! Sır olayda şok gerçek

Ailenin tek oğlu Ş.M. ise araç alım satımı yapan bir galeri açarak ticaret ile uğraştı. Aynı zamanda Edremit ilçesinde de bir pet-shop açan aile, bu şekilde hayatlarını sürdürdü. Şüpheli Ş.M.'nin daha sonra uyuşturucu batağına sürüklendiği işyerlerini kapattığı öğrenilirken, olayın yaşandığı günde de polise cevap olarak 'Annem uyuyor' demesinin temelinde yaşanan psiklolojik sorunlar dolayısı ile uyuşturucu kullanımı olduğu iddia edildi.