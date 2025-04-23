Annesinin cesediyle 2 hafta yaşamıştı! Sır olayda şok gerçek
Balıkesir'de polisler girdiği evde şok bir olayla karşılaşmıştı. Yapılan kontrollerde 2 hafta önce öldüğü tespit edilen 75 yaşındaki kadının oğlunun "Annem uyuyor" diyerek 2 hafta boyunca cesetle yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sır olaydaki sis perdesi aydınlandı.
Balıkesir'de eve gelen polise
'Annem Uyuyor' demesine rağmen yapılan kontrolde annesin hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı şüpheli ölüm olayı aydınlandı. 2 hafta önce hayatını kaybettiği düşünülen Ayten M.'nin yapılan otopsisinde normal ölüm dolayısı ile hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Annesinin cesediyle evde 2 hafta yaşayan ve cinayet şüphesi ile gözaltına alınan kadının oğlu Ş.M. için salıverilme kararı çıkmıştı ki, uyuşturucudan aranması olduğu anlaşıldı. Adli makamlara sevk edilen Ş.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir ilginç bir şüpheli ölüm olayına sahne oldu. Önceki gün Karesi ilçesinde haftalardır görülmeyen Ayten M.'nin (75) durumu polise bildirildi. Eve gelen polis ekipleri oğlu Ş.M.'den (36) 'Annem uyuyor' cevabını aldı. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşanan şüpheli ölüm olayında kadının oğlu Ş.M. gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin olay yeri incelemesi yapması için odalara girmesi üzerine evin adeta bir çöplüğü andırması sonucu belediye ekiplerinden destek istenildi.
RUHUN DEŞİFRESİ Öte yandan, evde yapılan temizleme çalışması sonucu yarım dolu alkol şişesinin yanında bulunan 'Ruhun Deşifresi' isimli kitap dikkat çekmişti. Yaşanan olayları detaylı olarak inceleyen polis ekipleri Ş.M.yi gözaltına aldı.
Merhum kadının dün yapılan otopsisinde normal şekilde hayatını kaybettiği herhangi bir cinayet izine rastlanmadığı ortaya çıktı. Gözaltında bulunan Ş.M. için salıverme kararı çıkmıştı ki, yapılan kontrolde eski tarihe ait uyuşturucu kullanma suçu dolayısı ile aranması olduğu anlaşıldı. Dün adli makamlara sevk edilen Ş.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.